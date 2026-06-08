O punte literară între Belgrad și București: lansarea volumului „Vegeta Trip” la Târgul de carte Bookfest

Puține cărți reușesc să îmbine memoria unei epoci, experiența călătoriei și apropierea dintre două spații culturale vecine. Lansat recent la București, în cadrul Târgului de Carte, volumul „Vegeta Trip” al scriitorului sârb Aco Stanković readuce în atenție România și Iugoslavia ultimului deceniu al Războiului Rece, spații văzute prin prisma experiențelor și întâlnirilor care au legat generații de oameni de pe ambele maluri ale Dunării.

În cadrul ultimei ediții a Târgului de Carte „Bookfest” a avut loc lansarea volumului „Vegeta Trip”, semnat de scriitorul sârb Aco Stanković. Evenimentul s-a înscris într-un demers cultural mai amplu de promovare a literaturii și memoriei spațiului ex-iugoslav în România, reunind cititori, istorici, oameni de cultură și reprezentanți ai comunității sârbe din București.

Romanul propune o călătorie prin România anilor 80, văzută prin ochii unui comerciant iugoslav. Dincolo de povestea propriu-zisă, volumul surprinde atmosfera unei epoci în care contactele dintre cele două maluri ale Dunării aveau o semnificație aparte. Pentru mulți români, Iugoslavia reprezenta atunci o fereastră către o lume mai deschisă, iar experiențele de călătorie, schimburile culturale și micile activități comerciale de frontieră au rămas adânc întipărite în memoria generațiilor care au trăit ultimele decenii ale comunismului.

Publicul a avut parte și de un moment plăcut și neașteptat. Sosirea autorului a fost întârziată de traficul bucureștean, un adversar redutabil chiar și pentru cei mai experimentați călători. Cu toate acestea, Aco Stanković a recuperat rapid timpul pierdut și a reușit să cucerească audiența printr-un scurt discurs rostit în limba română.

Un rol important în realizarea evenimentului l-au avut editura Data Group, în special prin intermediul colecției Balkan Express coordonate de scriitorul și publicistul sârb Goran Mrakić, unul dintre promotorii activi ai dialogului cultural româno-sârb. Publicarea volumului „Vegeta Trip” se înscrie într-un proiect editorial mai amplu, aflat deja la al patrulea volum după apariția volumului „Rebarbor” de Alexandru Monciu-Sudinski, lansat în cadrul aceluiași târg de carte.

Într-o perioadă în care dialogul cultural devine tot mai necesar, eforturile editurii Data Group și ale colaboratorilor săi merită salutate și încurajate. Nu putem decât să sperăm că proiectul Balkan Express va continua și că în anii următori vom avea ocazia să descoperim cât mai multe traduceri și lucrări dedicate istoriei, culturii și literaturii Balcanilor, o regiune care, în pofida proximității sale, are încă multe povești de spus publicului din România.

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