Muzeul Național al Țăranului Român: Programul de vizitare al expoziției permanente va fi organizat alternativ

Muzeul Național al Țăranului Român informează că, începând cu data de 1 iulie 2026, programul de vizitare al expoziției permanente va fi organizat alternativ, ca urmare a deficitului de personal necesar pentru supravegherea sălilor de expunere și din responsabilitatea de a asigura protejarea patrimoniului muzeal.

Expoziția permanentă include numeroase bunuri culturale clasate în categoria Tezaur, ale căror conservare și securitate reprezintă o prioritate pentru instituția noastră. În actualele condiții de funcționare, această măsură este necesară pentru a putea garanta un nivel corespunzător de supraveghere și protecție a patrimoniului, anunță Muzeul Național al Țăranului Român, pe pagina de Facebook a instituției.

Programul de vizitare va fi următorul:

În zilele impare va fi deschis parterul, unde poate fi vizitată expoziția „Legea creștinească”.

În zilele pare va fi deschis etajul, unde poate fi vizitată expoziția „Rânduiala vieții”.

Conform sursei citate, biletul de intrare își păstrează valabilitatea pentru vizitarea întregii expoziții permanente. Astfel, vizitatorii care au achiziționat un bilet și au vizitat unul dintre cele două niveluri pot reveni, cu același bilet, într-o zi corespunzătoare deschiderii celuilalt nivel, pentru a vizita și cea de-a doua parte a expoziției permanente.

„Ne exprimăm regretul pentru eventualele inconveniente create și vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin. Această soluție este una temporară și a fost adoptată exclusiv pentru a asigura protejarea patrimoniului cultural aflat în administrarea muzeului și pentru desfășurarea vizitelor în condiții de siguranță. Vă așteptăm să descoperiți expoziția permanentă și expozițiile temporare ale muzeului și vă mulțumim că sunteți alături de noi în efortul de a păstra și valorifica patrimoniul cultural național”, adaugă Muzeul Național al Țăranului Român.