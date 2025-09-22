Moștenirea lui Grigore Vasiliu Birlic, celebrată la 65 de ani de la prezența sa la Cannes

Bucharest International Film Festival (BIFF), ajuns anul acesta la cea de-a XXI-a ediție, propune publicului o seară de excepție dedicată unuia dintre cei mai mari actori ai scenei și ecranului românesc Grigore Vasiliu Birlic.

Pe 23 septembrie, de la ora 19:00, la Sala Media a Muzeului Țăranului Român, BIFF prezintă In memoriam „Grigore Vasiliu Birlic”, un eveniment special în cadrul căruia va fi proiectat filmul „Telegrame”, producție care a marcat în 1960 prezența României la prestigiosul Festival Internațional de Film de la Cannes. Speakerii principali ai serii vor fi istoricul și criticul de film Manuela Cernat și producătorul de film din cadrul Cinecitta studios, fiica regizorului Gheorghe Naghi, Iuliana Naghi, informează un comuniat al BIFF.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Asociația Culturală „Grigore Vasiliu Birlic”, la inițiativa lui Alex Șerban, strănepotul actorului și președintele asociației, coorganizator al festivalului.

„Telegrame”, în regia lui Gheorghe Naghi, adaptare după nuvelele lui I.L. Caragiale, rămâne o mostră de eleganță actoricească și subtilitate comică, în care Birlic oferă una dintre cele mai rafinate interpretări ale carierei sale. Filmul a fost selecționat la Cannes în același an în care Federico Fellini era distins cu Palme d'Or, iar Maria Callas fascina Riviera franceză cu prezența sa legendară.

„Filmul a avut un succes teribil, chiar dacă n-a luat premiu, iar Birlic s-a comportat precum vedetele de astăzi”, spunea regizorul Gheorghe Naghi, rememorând participarea echipei românești la Cannes, alături de scenariștii Ioan Grigorescu și George Macovescu.

129 de ani de la nașterea lui Grigore Vasiliu Birlic reprezintă nu doar un reper cronologic, ci o invitație la reflecție asupra unei cariere care a modelat conștiința artistică a unei întregi generații. Pentru Alex Șerban, această proiecție are o semnificație personală profundă:„Simt cu toată inima că stră-unchiul meu ar fi mândru să știe că filmele care au scris istorie la Cannes sunt readuse în fața publicului, ca parte a Festivalului Internațional de Film București – o celebrare a valorii, a memoriei și a tradiției cinematografice.”

Festivalul este organizat de Fundația Charta și Asociația Culturală Grigore Vasiliu Birlic, sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României, cu sprijinul Ministerului Culturii – o recunoaștere a contribuției sale în promovarea filmului și a dialogului intercultural.

