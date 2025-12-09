Michael Wolf, între Art Deco și modernism: o nouă expoziție la MNArT

Muzeul Național de Artă Timișoara (MNArT) și Consiliul Județean Timiș anunță deschiderea expoziției „WOLF – De la decorativ la funcționalitate”, joi, 11 decembrie 2025, ora 18.00, un eveniment de referință dedicat unuia dintre cei mai importanți arhitecți bănățeni ai epocii interbelice, Michael Wolf.

Expoziția depășește cadrul unei simple evocări biografice și propune o lectură critică asupra metamorfozei urbane a Timișoarei, surprinzând transformarea orașului dintr-un centru baroc provincial într-o urbe cosmopolită și modernă în anii ’30 ai secolului XX, informează un comunicat al MNArT.

Născut la 10 ianuarie 1901 în Biled, Michael Wolf și-a urmat studiile la Liceul „Nikolaus Lenau”, la Universitatea de Tehnologie și Economie din Budapesta și la Universitatea din Stuttgart. Stabilit la Timișoara, a devenit unul dintre cei mai influenți arhitecți ai orașului, dezvoltând un stil distinct – „Stilul Wolf” – care a marcat trecerea către modernismul arhitectural în România. Prin numeroase proiecte rezidențiale și publice, Wolf a contribuit la definirea identității urbane a Timișoarei și a Banatului. A trăit până la vârsta de 101 ani, decedând în 2003 la Geretsried, Germania, lăsând o moștenire arhitecturală de mare valoare.

Expoziția se înscrie într-un context mai amplu: anul 2025 marchează centenarul Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de la Paris, eveniment care a consacrat stilul Art Deco – ornamentație regăsită frecvent în creația lui Wolf. Proiectul continuă direcția expoziției „Krausz – Expresii ale Modernismului” și se înscrie în cadrul conceptual al proiectul multianual Baroque Reloaded, care își propune, încă din anul 2023, reinterpretarea moștenirii baroce a orașului prin raportarea la prezent și la noile tehnologii. Din această conexiune se conturează relația dintre arhitectura lui Wolf, aflată sub influența curentului Art Deco, și tradiția barocă, definitorie pentru imaginea istorică a cetății. În acest cadru, arhitectura lui Wolf, influențată de Art Deco, este pusă în relație cu tradiția barocă a orașului, ambele stiluri fiind unite prin spectaculozitatea vizuală și monumentalitatea expresiei.

În acest context, expoziția se concentrează pe prezentarea unor machete tridimensionale, care coexistă cu materiale documentare și fotografii, atât contemporane, cât și de epocă. Prin această abordare, expoziția își propune să atragă atenția publicului asupra propriei istorii și să reactiveze interesul acestuia pentru spațiul urban în care locuiește.

Expoziția este realizată în parteneriat cu Universitatea Politehnica Timișoara – Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Atelierul Non-Formal de Planificare Spațială, Arhivele Naționale ale României - județul Timiș, Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”, Asociația Temporar – Tur de Arhitectură și Muzeul Presei „Sever Bocu”, și va fi deschisă publicului între 11 decembrie 2025 și 1 martie 2026, în Galeria L a Palatului Baroc.