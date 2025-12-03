„Legenda bradului și ornamentele sale de Crăciun”, atelier pentru copii la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului Bucureşti și Asociația Da’DeCe organizează duminică, 7 decembrie 2025, ora 11.00, la Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2), atelierul „Legenda bradului și ornamentele sale de Crăciun”, cu Monica Bumbeș, educator muzeal, Asociația Da'DeCe.

„Oare de ce bradul își păstrează frunzele verzi tot timpul anului? Și cum de am ajuns să-l aducem în casele noastre și să-l împodobim de Crăciun? În cadrul atelierului, stârnim curiozitatea copiilor printr-o poveste universală – legenda bradului – spusă prin intermediul teatrului Kamishibai. În continuare discutăm despre ideile pe care ni le-a transmis și copiii pun în scenă povestea întrând în rolul personajelor. În partea a doua a atelierului aflăm mai multe despre originea decorațiunilor și despre obiceiuri legate de sărbătorile de iarnă. Fiecare își alege apoi un simbol (brad, pasăre, înger, glob, stea, căsuță, etc.) sau un personaj favorit pe care îl transformă într-o decorațiune din carton și fire colorate”, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, taxa de participare este de 40 lei, vârsta recomandată: 6-11 ani, iar înscrierea la eveniment se face printr-un email la adresa educatie@muzeulbucurestiului.ro.

Înscrierile se fac de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 15.00, în limita locurilor disponibile. Participarea se face numai pe bază de înscriere și conform categoriei de vârstă indicată în descrierea fiecărui program, precizează Muzeul Municipiului București.

Mai multe pentru tine...