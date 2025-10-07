Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Lansarea volumului „Repere ale artei toreutice” la Muzeul George Severeanu

Lansarea volumului „Repere ale artei toreutice” la Muzeul George Severeanu

📁 Carte
Autor: Redacția
🗓️ 7 octombrie 2025

Muzeul Municipiului București invită publicul joi, 9 octombrie 2025, ora 16:00, să participe la evenimentul de lansare a volumului „Repere ale artei toreutice în colecția «Maria și dr. George Severeanu» din a doua epocă a fierului și din cea romană (sec. IV a.Chr. - III p.Chr.)”, autor dr. Sorin Cleșiu. Lansarea va avea loc la Muzeul George Severeanu (Strada Henri Coandă nr. 26, București).

Apărut la începutul lunii iulie 2025, volumul V din seria dedicată colecției „Maria și dr. George Severeanu” continuă demersul de valorificare a uneia dintre cele mai importante colecții muzeale din România. Lucrarea reunește informații esențiale și povești inedite despre artefacte remarcabile, completând portretul unei colecții construite cu pasiune, rigoare și rafinament, informează un comunicat al Muzeului Municipiului București.

Cartea reflectă efortul constant de cercetare și documentare al echipei muzeului și dorința de a duce mai departe moștenirea lăsată de dr. George Severeanu – medic, colecționar și unul dintre fondatorii muzeografiei moderne românești. Pentru autor și pentru colectivul muzeului, realizarea volumului a reprezentat o redescoperire emoționantă a unor obiecte cunoscute, dar mereu surprinzătoare – o invitație la reflecție și admirație.

Invitați speciali: dr. Valeriu Sîrbu (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”), dr. Adrian Majuru (director general, Muzeul Municipiului București), dr. Dan Pîrvulescu (director, Muzeul Municipiului București) și dr. Sorin Cleșiu (arheolog, Muzeul Municipiului București).

Moderator: dr. Vasile Opriș (șef Secție Arheologie Sistematică și Istorie), Muzeul Municipiului București).

Accesul va fi gratuit, în limita locurilor disponibile.

Participanții vor avea ocazia să descopere, alături de echipa Muzeului Municipiului București, universul fascinant al artei toreutice și farmecul unei colecții excepționale, care continuă să inspire generații de cercetători și iubitori de patrimoniu.

2 jpg
📁 Istorie culinară
„Portret gastronomic local” ajunge în Maramureș: povestea Mariei din Poiana Novăț și o rețetă tradițională, bună pentru sezon
Iancu de Hunedoara png
📁 Istorie Medievală Românească
Formidabilul destin al lui Iancu de Hunedoara, eroul Europei marginalizat de români
Afis AMAN 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Mari personalități în viziunea lui Theodor Aman. Portrete și povești din secolul XIX
1000037692 jpg
📁 Carte
Imperiile Antichității și începuturile istoriei în a treia carte din colecția „Marile imperii ale lumii“, semnată de Dan-Silviu Boerescu
Florin Grecu, Arhitectura politică a primului partid unic din istoria României: Frontul Renașterii Naționale, Editura Eikon, 2023
📁 Carte
Primul partid unic din istoria României
Luptă între tătari și cazaci. Pictură de Józef Brandt (© Wikimedia Common)
📁 Istorie Medievală Românească
Expediție de pedeapsă: răzbunarea moldavo-otomană împotriva tătarilor din Bugeac
Medicina în vreme de război, atunci și acum jpeg
📁 Primul Război Mondial
Medicina în vreme de război, atunci și acum
bm1 jpg
📁 Carte
„Bătălia de la Sarikamiș (decembrie 1914-ianuarie 1915)
Foto: Facebook / Biblioteca Academiei Române
📁 Carte
Lansare de carte „Istoria Bibliotecii Academiei Române. 1948-1989”