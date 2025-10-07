Lansarea volumului „Repere ale artei toreutice” la Muzeul George Severeanu

Muzeul Municipiului București invită publicul joi, 9 octombrie 2025, ora 16:00, să participe la evenimentul de lansare a volumului „Repere ale artei toreutice în colecția «Maria și dr. George Severeanu» din a doua epocă a fierului și din cea romană (sec. IV a.Chr. - III p.Chr.)”, autor dr. Sorin Cleșiu. Lansarea va avea loc la Muzeul George Severeanu (Strada Henri Coandă nr. 26, București).

Apărut la începutul lunii iulie 2025, volumul V din seria dedicată colecției „Maria și dr. George Severeanu” continuă demersul de valorificare a uneia dintre cele mai importante colecții muzeale din România. Lucrarea reunește informații esențiale și povești inedite despre artefacte remarcabile, completând portretul unei colecții construite cu pasiune, rigoare și rafinament, informează un comunicat al Muzeului Municipiului București.

Cartea reflectă efortul constant de cercetare și documentare al echipei muzeului și dorința de a duce mai departe moștenirea lăsată de dr. George Severeanu – medic, colecționar și unul dintre fondatorii muzeografiei moderne românești. Pentru autor și pentru colectivul muzeului, realizarea volumului a reprezentat o redescoperire emoționantă a unor obiecte cunoscute, dar mereu surprinzătoare – o invitație la reflecție și admirație.

Invitați speciali: dr. Valeriu Sîrbu (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”), dr. Adrian Majuru (director general, Muzeul Municipiului București), dr. Dan Pîrvulescu (director, Muzeul Municipiului București) și dr. Sorin Cleșiu (arheolog, Muzeul Municipiului București).

Moderator: dr. Vasile Opriș (șef Secție Arheologie Sistematică și Istorie), Muzeul Municipiului București).

Accesul va fi gratuit, în limita locurilor disponibile.

Participanții vor avea ocazia să descopere, alături de echipa Muzeului Municipiului București, universul fascinant al artei toreutice și farmecul unei colecții excepționale, care continuă să inspire generații de cercetători și iubitori de patrimoniu.