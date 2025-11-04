Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Lansare de carte „Generalul Henri Cihoski, un erou al României Mari”

13 noiembrie 2025, ora 17:00

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci organizează, joi, 13 noiembrie 2025, ora 17:00, lansarea volumului „Generalul Henri Cihoski, un erou al României Mari”, publicat la Editura Militară.

Invitatul special al evenimentului este Excelența Sa, Ambasador Prof. univ. dr. Dumitru Preda, membru corespondent al Academiei Române, informează un comunicat al Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci.

Generalul Henri Cihoski s-a născut la Tecuci, la 2 octombrie 1872, și a decedat în închisoarea de la Sighet, la 18 mai 1950. În viziunea autorului: „A scrie despre viața și activitatea unui om este o întreprindere dificilă, mai cu seamă când acesta constituie un nume ce s-a afirmat, în primul rând, printr-o muncă tenace, neobosită, prin acțiuni și fapte de arme remarcabile, izvorâte din dragoste și devotament față de patrie, cu ale cărei aspirații a știut să se identifice, în momentele de cumpănă, până la jertfa supremă. Generalul de armată Henri Cihoski a fost, fără îndoială, un nume bine cunoscut în epoca sa; dar, pentru generațiile mai tinere de azi, amintirea lui este încă învăluită într-un nedrept con de umbră. Am ferma convingere că viața acestui OM de valoare merită cu prisosință interesul și considerația noastră, a tuturor.”

În cadrul evenimentului vor avea intervenții profesorul tecucean Ovidiu Vrabie și managerul muzeului, Daniel Dojan.

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” își propune ca acest eveniment să fie primul dintr-o serie dedicată evocării personalității și spiritului generalului tecucean Henri Cihoski, o figură marcantă a României Mari, care a ilustrat prin întreaga sa carieră devotamentul față de patrie și valorile militare românești.

