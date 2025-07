Istoricii Imperiului Otoman se reunesc la Universitatea din București

În perioada 7–11 iulie 2025, Facultatea de Istorie a Universității din București găzduiește, în premieră pentru România, cea de-a XVI-a ediție a Congresului Internațional de Istorie Socială și Economică Otomană (ICOSEH).

Congresul este un eveniment de înaltă ținută academică inițiat în 1977 de către renumitul otomanist Halil İnalcık și organizat o dată la trei ani de International Association of Ottoman Social and Economic History (IAOSEH) în parteneriat cu universități din întreaga lume, informează un comunicat al Universității din București.

Evenimentul se va desfășura, în sesiuni paralele, la Facultatea de Istorie (Bd. Iuliu Maniu, nr. 15G, clădirea Politehnica Business Tower, Sector 6, București).

Timp de cinci zile, evenimentul va reuni peste 90 de cercetători din Turcia, Bulgaria, Grecia, Ungaria, Croația, Austria, Germania, Franța, Marea Britanie, SUA, Canada, Japonia, Israel și România, reprezentanți ai celor mai importante centre de studii otomane la nivel internațional.

Deschiderea oficială a congresului va avea loc luni, 7 iulie 2025, începând cu ora 10:00, la sediul Băncii Naționale a României, sala „Mitiță Constantinescu”. Cuvântul de bun venit adresat participanților va fi susținut de prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, prorector UB Bugetare și Resurse Umane și cadru didactic la Facultatea de Istorie, urmat de prelegerea inaugurală a prof. univ. dr. Linda Darling (președinta IAOSEH, University of Arizona), Is it Legitimate to Compare the Ottoman Empire to Early Modern England or France?.

Prof. univ. dr. Viorel Panaite, titularul cursului de Istoria Imperiului Otoman de la Facultatea de Istorie a UB timp de 30 de ani, va susține prelegerea Western Merchants and Trade in the Ottoman Mediterranean (circa 1600).

Lucrările congresului se vor desfășura pe parcursul următoarelor trei zile și sunt structurate în sesiuni tematice variate: cultura materială otomană și fiscalitatea în Balcani, mobilitatea maritimă, istoria fundațiilor pioase vakîf, istorie urbană, rolul minorităților religioase și etnice, istoria femeii în spațiul otoman.

Sunt organizate paneluri speciale dedicate istoriei culturale a textilelor otomane, moștenirii otomane în spațiul românesc, arheologiei otomane în România și Bulgaria, semnificației economice și sociale a consumul de vin în Imperiul Otoman, influenței Dunării ca spațiu de interacțiune și graniță între imperii, etc.

Participanții vor dezbate teme ce acoperă o paletă cronologică extinsă – de la primele secole otomane și până la fondarea Republicii Turcia – și o diversitate geografică ce include Anatolia, Balcanii, Caucazul, Orientul Apropiat și Africa de Nord. Congresul se va încheia vineri, 11 iulie, cu o excursie de documentare la Constanța, organizată pentru participanții internaționali.

Ediția de la București este organizată de Centrul de Studii Turce (CST) din cadrul Facultății de Istorie – Universitatea din București, în colaborare cu Asociația Alumni Istorie UB și cu sprijinul Universității București și al Facultății de Istorie. Directorul CST, conf. univ. dr. Silvana Rachieru, este membră în board-ul International Association of Ottoman Social and Economic History (IAOSEH) din 2017.

Studenții membri ai Cercului de Istorie Orientală, coordonat de conf. univ. dr. Silvana Rachieru, fac parte din echipa de organizare locală și vor avea astfel ocazia să intre în contact direct cu unii dintre cei mai renumiți cercetători internaționali în domeniul studiilor otomane, contribuind activ la desfășurarea evenimentului și participând la prelegeri, sesiuni științifice și dezbateri.

Centrul de Studii Turce (CST) este unul dintre centrele de tradiție din spațiul academic românesc, intrat recent în al patrulea deceniu de viață la Facultatea de istorie a Universității din Bucureşti. Înființat la 26 iunie 1985 de către regretatul turcolog prof. univ. dr. Mihai Maxim, CST organizează evenimente științifice dedicate istoriei, culturii şi civilizației otomane și turce. Deţine o bibliotecă proprie de specialitate şi găzduieşte cursuri şi seminarii pentru studenți la nivel de licenţă, masterat şi doctorat.

Agenda cu programul evenimentului poate fi consultată aici - PDF.