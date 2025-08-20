Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Istoria mirodeniilor în Evul Mediu comunicat jpg

„Istoria mirodeniilor în Evul Mediu”. Cum au devenit condimentele motorul istoriei

📁 Carte
Autor: Redacția
🗓️ 20 august 2025

În Evul Mediu, mirodeniile nu erau doar un moft culinar, ci o veritabilă monedă de schimb, un simbol al puterii și o reală miză pentru marile expediții care aveau să schimbe harta lumii. De la piețele aglomerate ale Orientului până la curțile regale ale Europei, aromele piperului, scorțișoarei sau șofranului au stimulat comerțul, au inspirat mari descoperiri și au aprins rivalități între imperii.

În volumul recent apărut la Editura ap! (ACT și Politon), „Istoria mirodeniilor în Evul Mediu”, istoricul francez Michel Balard arată cum aceste prețioase condimente au devenit „motorul istoriei”, influențând gastronomia, medicina și geopolitica unei epoci pline de schimbări, informează un comunicat al editurii.

Mirodeniile nu au fost doar simple ingrediente culinare – în Evul Mediu, ele au reprezentat un simbol al bogăției și prestigiului, au fost adevărate stimulente pentru descoperiri geografice, catalizatoare ale comerțului global și chiar motiv de confruntări între mari puteri maritime. În paginile acestei cărți, Michel Balard analizează impactul condimentelor asupra istoriei, demonstrând cum dorința de a le obține a pus în mișcare marii exploratori precum Cristofor Columb, Vasco da Gama sau Magellan.

Un studiu cuprinzător: de la gust și medicină la geopolitică

Balard îmbină erudiția academică cu un stil narativ captivant, prezentând mirodeniile sub toate fațetele lor: gustative, medicinale, artistice și simbolice. Cartea se sprijină pe surse istorice de primă mână, precum celebrul manual de comerț „La pratica della mercatura” (sec. XIV), și oferă o privire detaliată asupra rutelor comerciale, de la Drumul Mătăsii și porturile mediteraneene până la centrele asiatice și africane de producție și distribuție, precizează sursa citată.

Cititorii vor descoperi:

  • Originea și traseul condimentelor – de la ghimbirul din China și piperul din Malabar, până la șofranul mediteraneean și melegueta africană;
  • Importanța condimentelor în ierarhia socială – cum mesele festive ale aristocrației medievale se transformau în spectacole de putere;
  • Rolul condimentelor în gastronomie – influențele bizantine, islamice și occidentale asupra gustului medieval;
  • Funcțiile medicinale – de la teoria umorală la practica apotecarilor, într-o perioadă în care condimentele erau atât medicamente, cât și alimente;
  • Impactul geopolitic și economic – monopoluri, taxe, rețele comerciale și lupte pentru controlul rutelor.

Despre autor

Născut în 1936 la Sucy-en-Brie, Franța, Michel Balard este profesor emerit la Universitatea Paris-I Panthéon-Sorbonne și președinte al Societății Istorice și Arheologice din Sucy-en-Brie. Specialist renumit în istoria Evului Mediu, Balard este autorul a numeroase studii privind colonizarea latină în Orientul medieval. În 2024, a fost distins cu Premiul Provins Moyen Âge pentru acest volum, ca o recunoaștere a contribuției sale excepționale la cercetarea istoriei medievale.

O carte pentru pasionații de istorie, gastronomie și explorări

„Istoria mirodeniilor în Evul Mediu” este o lucrare amplă, ideală pentru cititorii interesați de istoria comerțului, de diversitatea culturilor lumii medievale și de fascinanta evoluție a aromelor de-a lungul secolelor. Este, în egală măsură, o cronică despre ambiție, dârzenie și ingeniozitate – despre felul în care aromele exotice au schimbat definitiv harta lumii.

„Istoria mirodeniilor în Evul Mediu” este mai mult decât o incursiune în trecut – este o călătorie prin povești captivante și documente istorice care dau viață epocii condimentelor. Michel Balard reconstituie cu precizie și pasiune un univers în care fiecare fir de șofran sau bob de piper avea puterea de a schimba soarta unui regat. Publicată de Editura ap! (ACT și Politon), această lucrare de referință devine o lectură esențială pentru cei pasionați de istorie, gastronomie și explorări culturale.

