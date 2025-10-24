Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Nicolae Ceauşescu vorbind la adunarea festivă organizată cu prilejul aniversării a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist Român (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 87/1966)

Influența Securității ceaușiste în istoria României după 1989

📁 Comunismul in România
Autor: Redacția
🗓️ 24 octombrie 2025

A dispărut Securitatea ceaușistă odată cu căderea regimului comunist? Sau această structură criminală a supraviețuit revoluției, preluând începând cu 1990 controlul asupra statului român?

Poate că unora dintre români aceste lucruri li se pot părea evenimente îndepărtate, dintr-un secol și mileniu trecut, care azi nu mai au nicio relevanță și nu mai interesează pe nimeni. În realitate, foarte multe dintre lucrurile pe care le trăim, de 35 de ani încoace, au directă legătură cu ce s-a petrecut începând din ianuarie 1990.

Cercetătorul Andrei Ursu, care documentează de peste un deceniu evenimentele din preajma revoluției și ce s-a întâmplat după aceea cu criminalii din decembrie 1989, vine la podcastul „Colecționarul de istorie“ pentru o nouă emisiune-maraton, de aproape trei ore, pentru a răspunde la această chestiune.

În episodul de mai jos al podcastului veți vedea, tot traseul României, până în zilele noastre, este foarte puternic influențat de răspunsul la întrebarea dacă securiștii ceaușiști au fost scoși din sistem sau, dimpotrivă, au devenit însuși Sistemul.

Mineriadele din prima jumătate a anului 1990, apariția mișcărilor extremiste începând cu România Mare și PUNR, provocările din martie 1990 de la Târgu Mureș, lovitura de stat deghizată în mineriadă din septembrie 1991, blocarea României într-un „no man's land“ până în 1997, încercarea de a răsturna regimul Constantinescu din februarie 1999 și chiar penetrarea rusească a statului român, tot mai vizibilă în ultimii 5-6 ani, se învârt până la urmă în jurul soartei pe care au avut-o securiștii lui Ceaușescu.

În 1967, Ceaușescu a decis că românii care pleacă în străinătate, în interes de serviciu, să fie instruiți de Securitate. Instituționalizarea acestui nou tip de relații cu serviciile speciale se făcea prin ministerele de resort.

Istoricii care se ocupă de evoluția Securității constată că între „epoca Dej“ și perioada de după 1965, deosebirile sunt substanțiale. În primul rând, prin aceea că Securitatea a fost supusă de Ceaușescu unui riguros control de partid. Şi inclusă, la vedere, în realizarea sarcinilor de plan.

