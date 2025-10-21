Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Catacombele de la Mănăstirea Ursulinelor din Sibiu

În ce condiții pot fi vizitate catacombele de la Mănăstirea Ursulinelor din Sibiu

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 21 octombrie 2025

Muzeul Național Brukenthal informează publicul că, începând de marți, 21 octombrie, vizitarea catacombelor de la Mănăstirea Ursulinelor din Sibiu se va realiza doar pentru grupuri organizate de minimum 10 persoane sau pentru delegații oficiale, pe baza unei programări prealabile.

Potrivit anunțului publicat pe pagina de Facebook a Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, accesul în catacombe se face numai după o programare transmisă prin e-mail la adresa secretariat@brukenthalmuseum.ro, iar biletele de intrare se pot achiziționa de la casieria Muzeului Național Brukenthal, aflată în Piața Mare nr. 4.

Prima biserică a ursulinelor fost ridicată pe acest loc de călugării dominicani în 1474 în stil gotic, potrivit site-ului oficial al Primăriei sibiene. În catacombele bisericii se găsesc criptele maicilor ursuline înmormântate aici.

