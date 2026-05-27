„Fericire minimă garantată” - Scriitorul româno-canadian Mihai Baron își întâlnește cititorii pe 31 mai

După fuga din România comunistă, 18 luni într-un lagăr austriac de refugiați și o viață reconstruită în Canada, Mihai Baron lansează „Fericire minimă garantată”, romanul care mută întrebarea libertății într-o lume fără lipsuri. Scriitorul româno-canadian Mihai Baron își întâlnește cititorii pe 31 mai, de la ora 17:00, la Librăria Humanitas Lipscani, cu prilejul lansării romanului „Fericire minimă garantată”, publicat la Editura Neverland.

În 1988, într-o Românie aflată încă sub controlul strict al regimului comunist, Mihai Baron decide să plece din țară. Nu ca gest spectaculos, nu ca aventură, ci ca ieșire dintr-un sistem în care libertatea personală devenise tot mai greu de trăit. Fusese exclus profesional, trăia sub presiunea unui regim care sancționa orientarea spre Vest, iar propria biografie ajunsese să fie limitată de constrângerile politice ale vremii.

Drumul spre libertate nu a fost linear. O primă tentativă de a cere azil la Belgrad eșuează dintr-un detaliu aproape absurd: ambasada era închisă în ziua în care ajunge acolo. Urmează întoarcerea în România, apoi o nouă plecare, reușită, dar nu mai puțin riscantă. Între aceste episoade apare una dintre experiențele definitorii ale parcursului său: 18 luni petrecute în lagărul de refugiați de la Traiskirchen, din Austria, un spațiu în care trecutul personal se suspendă, iar identitatea este redusă la așteptare, adaptare și supraviețuire.

Sosirea în Canada, în toamna anului 1989, chiar înainte de prăbușirea regimului comunist de la București, nu marchează finalul unei povești, ci începutul unei reconstrucții. Fără idealizări facile, fără mitologia confortabilă a „visului occidental”, Mihai Baron începe o viață de la zero, într-un spațiu în care libertatea trebuia dublată de muncă, rigoare și capacitatea de a construi. În următoarele decenii, dezvoltă afaceri, vinde două companii și conduce una pe termen lung, transformând experiența limitelor într-o formă de luciditate și reziliență.

Această biografie, traversată de comunism, exil și reconstrucție, se regăsește indirect în literatura sa. Mihai Baron nu scrie din nostalgie și nici nu își transformă trecutul într-un exercițiu solemn de memorie. Volumele sale anterioare, „Bastonul din ranița mea era din... naftalină” și „Arma de distracție în masă”, folosesc umorul, satira și distanța critică pentru a vorbi despre realități care, altfel, ar risca să rămână captive în clișee.

„Fericire minimă garantată”: un roman despre libertate într-o lume fără lipsuri

Cu noul roman, „Fericire minimă garantată”, autorul schimbă însă radical perspectiva. Dacă primele sale cărți porneau dinspre memoria unei lumi definite de lipsuri, noul volum imaginează opusul: o societate în care lipsurile au fost eliminate, munca devine opțională, iar nevoile materiale sunt acoperite printr-un mecanism care promite stabilitate și confort universal.

În această lume aparent eliberată de constrângeri, problema nu mai este supraviețuirea, ci sensul. Ce rămâne din libertate atunci când nu mai există presiunea nevoii? Ce mai ține oamenii împreună într-o societate în care lupta pentru existență dispare? Și cât de liber mai este omul într-un sistem care nu îl constrânge prin frică, ci îl liniștește prin confort?

Romanul introduce și o inteligență artificială care ajunge să formuleze întrebările pe care oamenii nu și le mai pun. Însă „Fericire minimă garantată” nu este, în esență, o carte despre tehnologie, ci despre om. Despre felul în care se modifică identitatea atunci când lipsurile sunt înlocuite de abundență, iar libertatea nu mai trebuie câștigată, ci doar administrată.

De la experiența concretă a constrângerii comuniste la ficțiunea unei societăți fără constrângeri vizibile, Mihai Baron propune o carte care pune față în față două forme de control: cel exercitat prin restricție și cel exercitat prin confort. În acest sens, „Fericire minimă garantată” poate fi citită nu doar ca roman speculativ, ci și ca reflecție asupra direcțiilor în care se îndreaptă lumea contemporană.

Lansarea volumului va avea loc pe 31 mai, de la ora 17:00, la Librăria Humanitas Lipscani, într-o întâlnire cu cititorii care deschide dialogul despre memorie, libertate, tehnologie, abundență și sens. Evenimentul este organizat de Editura Neverland, în parteneriat cu Librăria Humanitas Lipscani. Conceptul de comunicare, direcția de PR și identitatea grafică a evenimentului au fost dezvoltate de OUT LOUD | PR & Communications Studio.