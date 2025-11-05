Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Expoziția „Mărturii istorice ale relațiilor româno-polone (secolele XVI-XX)”

Expoziție dedicată relațiilor româno-polone în secolele XVI-XX

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 5 noiembrie 2025

Expoziția „Mărturii istorice ale relațiilor româno-polone (secolele XVI-XX)”, organizată de Serviciul Județean Suceava al Arhivelor Naționale și Muzeul Național al Bucovinei, poate fi până pe 23 noiembrie 2025.

Proiectul expozițional deschis la Muzeul de Istorie Suceava, str. Ștefan cel Mare nr. 33, reunește documente reprezentative din secolele XVI-XX, ilustrând evoluția relațiilor româno-polone, începând din perioada medievală până în dramatica toamnă a anului 1939. Alături de acte în care sunt menționați boieri moldoveni sau privilegii ale orașului Cracovia, sunt expuse monede și medalii poloneze, informează Arhivele Naționale ale României.

Expoziția „Mărturii istorice ale relațiilor româno-polone (secolele XVI-XX)”

Conform sursei citate, istoria municipiului Suceava este strâns legată de aceea a relațiilor româno-polone, prima atestare documentară a orașului, din anul 1388, fiind o corespondență diplomatică între Petru I, domnitorul Moldovei, și Vladislav II, regele Poloniei. De asemenea, cea mai timpurie monedă medievală descoperită la Curtea Domnească din Suceava este un dinar de la Jadwiga, regină a Poloniei între anii 1384-1386.

