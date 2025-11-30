Expoziție de măști populare românești, la Castelul Vsetin din Cehia

O expoziție internațională dedicată măștilor populare românești va fi deschisă între 7 decembrie 2025 și 12 aprilie 2026 la Castelul Vsetin, Republica Cehă, sub titlul „Misterul Măștii Populare Românești. O punte culturală cu Valahia Moravă de-a lungul secolelor”.

Evenimentul marchează un moment de referință în cooperarea culturală dintre România și Cehia, informează Muzeul Țării Crișurilor Oradea.

Organizată de Muzeul Regiunii Valahia Moravă din Vsetin, expoziția reunește și contribuțiile a patru instituții românești: Muzeul Țării Crișurilor Oradea - Complex Muzeal, Muzeul Etnografic al Transilvaniei (Cluj-Napoca), Muzeul Maramureșului (Sighetu Marmației) și Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș (Baia Mare).

Publicul va descoperi o colecție impresionantă de măști din România și Cehia realizate manual din materiale naturale - lemn, blană, piele, paie sau textile - alături de creații contemporane și reinterpretări vizuale realizate de studenții Universității Tomas Bata din Zlin. Expoziția va include și colinde, înregistrări video cu alaiuri de mascați, povești despre personajele tradiționale și instalații audiovizuale care conectează tradiția cu estetica prezentului.

Expoziția explorează simbolismul profund al măștii tradiționale românești, un obiect care depășește rolul decorativ și devine un instrument de comunicare ritualică.

„În cultura populară românească, masca tradițională nu este un simplu accesoriu decorativ, ci un instrument de comunicare simbolică și un mijloc de reașezare socială și spirituală. Personajele pe care le reprezintă - fie ele Capra, Dracii, Moșii și Babele sau Taurul sacrificat - acționează în registre complementare: provoacă haos ritualic, satirizează realitatea socială, atrag protecție, fertilitate și purificare”, informează Muzeului Țării Crișurilor.

În tradițiile din Transilvania și Valahia Moravă, masca reprezintă un mediator între lumi, un vehicul pentru satiră socială, purificare și protecție.

„Transilvania și Valahia Moravă împărtășesc o memorie culturală similară, conturată de viața montană, și un respect profund pentru ciclurile naturii. Prin acest demers, cele patru muzee din România și cel din Cehia aduc în lumină o moștenire culturală comună. Expoziția de la Vsetin devine astfel o punte culturală între două regiuni europene unite de simboluri, ritualuri și sensibilități asemănătoare. Evenimentul confirmă importanța dialogului cultural transnațional și reafirmă locul tradițiilor românești în peisajul artistic și etnografic european”, precizează sursa citată.