Expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, la Muzeul Național al Țăranului Român

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 25 noiembrie 2025

Expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, care aduce în prim-plan două colecții importante și două personalități esențiale pentru istoria muzeografiei românești, Alexandru Tzigara-Samurcaș și Ion Ștefureac, se va deschide, vineri, la Sala Noua Galerie de la Muzeul Național al Țăranului Român.

Ambele personalități s-au remarcat printr-o activitate intensă de documentare, cartografiere și inventariere a pieselor de mare valoare etnografică și artistică, contribuind decisiv la constituirea unor colecții muzeale care au devenit nucleul Muzeului Național al Țăranului Român (MNȚR) și Muzeului Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc, scrie MNȚR, pe pagina de Facebook a instituției.

Colecțiile lor de ștergare de cap provenite din toate zonele Bucovinei - cunoscute sub diverse denumiri locale, precum zabrenice, minișterguri sau pânzături - au oferit o bază solidă pentru cercetarea evoluției gătelii capului în spațiul bucovinean.

Majoritatea pieselor datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea, perioadă în care purtarea acestor podoabe era o normă în comunitățile tradiționale, asociată sărbătorilor și momentelor de trecere din viața omului. Începând cu anii 1930, ștergarul de cap capătă mai ales o funcție ceremonială, fiind purtat la nunți de către nașe și soacre.

„În ritualul schimbării statutului miresei, piesa apare în momentul numit cârpa, când nașa acoperea capul tinerei cu o pânză și un ștergar de cap. După anii 1950, aceste ștergare au rămas păstrate în lăzile de zestre, ca martori ai unei mode care își pierduse funcția comunitară și ceremonială. Datorită rafinamentului tehnicilor de țesere și ornamentare, acestea au fost conservate cu grijă, atât în gospodăriile tradiționale, cât și în colecțiile muzeale, unde continuă să reprezinte mărturii artistice remarcabile ale unui meșteșug cu profunde rădăcini culturale”, a precizează MNȚR.

Vernisajul, care constituie evenimentul de încheiere a proiectului „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”, este organizat în parteneriat cu Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc.

Expoziția va putea fi vizitată până pe 11 ianuarie 2026, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00. Lunea, marțea și cu ocazia sărbătorilor legale expoziția este închisă.

