Expoziția „Tronuri domnești și regale” ajunge la Piatra Neamț

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) itinerează la Complexul Muzeal Național Neamț (Piatra Neamț) expoziția temporară „Tronuri domnești și regale” care a putut fi admirată la MNIR în perioada 26 februarie – 10 mai, 2026.

Vernisajul de la Piatra Neamț va avea loc, sâmbătă, 23 mai 2026, ora 20:00, la sediul Complexului Muzeal Național Neamț, Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț, în prezența doamnei dr. Cristina Păiușan, cercetător științific în cadrul MNIR.

„Printre bunurile culturale de mare importanță din patrimoniul MNIR se află și șase tronuri, obiecte cu o încărcătură istorică, simbolică și artistică deosebită, care ne amintesc de momente de referință și personalități de seamă ale trecutului nostru. În expoziție veți descoperi poveștile acestor tronuri, care încearcă să reconstituie „traseele” pe care obiectele ceremoniale l-au urmat și „încercările” la care au fost supuse de-a lungul timpului”, notează Muzeul Național de Istorie a României, pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, din cele șase bunuri culturale clasate în categoria juridică Tezaur a patrimoniului cultural național, la Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț, vor fi expuse doar 4, dată fiind expunerea celorlalte două, tronurile Principilor Unirii, Alexandru Ioan Cuza și Elena Cuza, preluate de regele Carol I și regina Elisabeta, cu prilejul organizării altor evenimente expoziționale.

Vizitatorii vor descoperi fascinanta istorie a impunătorului tron folosit de Grigore Dimitrie Ghica, primul domnitor pământean al Țării Românești după încheierea domniilor fanariote (1822-1828) și tronul lui Gheorghe Bibescu, al doilea domnitor regulamentar al Țării Românești (1842-1848), realizat, cel mai probabil, într-un atelier austriac.

Tronurile regale sunt reprezentate de spectaculosul tron al reginei Elisabeta, realizat de Casa Krieger din Paris, în anul 1884, un „revival” al artei medievale românești și impresionantul tron din lemn masiv, cu spătar înalt de doi metri, al regilor României, din Palatul Adunării Deputaților, realizat la începutul secolului XX, și care era considerat, în epocă, „o minune a artei decorative”.

Expoziția face parte din seria de evenimente prin care Complexul Muzeal Național Neamț marchează Noaptea Europeană a Muzeelor 2026.