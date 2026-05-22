Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
701901193 1435169768647738 44557790694772568 n jpg

Expoziția „Tronuri domnești și regale” ajunge la Piatra Neamț

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 22 mai 2026

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) itinerează la Complexul Muzeal Național Neamț (Piatra Neamț) expoziția temporară „Tronuri domnești și regale” care a putut fi admirată la MNIR în perioada 26 februarie – 10 mai, 2026.

Vernisajul de la Piatra Neamț va avea loc, sâmbătă, 23 mai 2026, ora 20:00, la sediul Complexului Muzeal Național Neamț, Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț, în prezența doamnei dr. Cristina Păiușan, cercetător științific în cadrul MNIR.

„Printre bunurile culturale de mare importanță din patrimoniul MNIR se află și șase tronuri, obiecte cu o încărcătură istorică, simbolică și artistică deosebită, care ne amintesc de momente de referință și personalități de seamă ale trecutului nostru. În expoziție veți descoperi poveștile acestor tronuri, care încearcă să reconstituie „traseele” pe care obiectele ceremoniale l-au urmat și „încercările” la care au fost supuse de-a lungul timpului”, notează Muzeul Național de Istorie a României, pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, din cele șase bunuri culturale clasate în categoria juridică Tezaur a patrimoniului cultural național, la Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț, vor fi expuse doar 4, dată fiind expunerea celorlalte două, tronurile Principilor Unirii, Alexandru Ioan Cuza și Elena Cuza, preluate de regele Carol I și regina Elisabeta, cu prilejul organizării altor evenimente expoziționale.

Vizitatorii vor descoperi fascinanta istorie a impunătorului tron folosit de Grigore Dimitrie Ghica, primul domnitor pământean al Țării Românești după încheierea domniilor fanariote (1822-1828) și tronul lui Gheorghe Bibescu, al doilea domnitor regulamentar al Țării Românești (1842-1848), realizat, cel mai probabil, într-un atelier austriac.

Tronurile regale sunt reprezentate de spectaculosul tron al reginei Elisabeta, realizat de Casa Krieger din Paris, în anul 1884, un „revival” al artei medievale românești și impresionantul tron din lemn masiv, cu spătar înalt de doi metri, al regilor României, din Palatul Adunării Deputaților, realizat la începutul secolului XX, și care era considerat, în epocă, „o minune a artei decorative”.

Expoziția face parte din seria de evenimente prin care Complexul Muzeal Național Neamț marchează Noaptea Europeană a Muzeelor 2026.

Festivalul „Culturile lumii” la Palatul Mogoșoaia
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Festivalul „Culturile lumii” la Palatul Mogoșoaia
Parcul Natural Vânători Neamț găzduiește Ziua Europeană a Parcurilor 2026 (2) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Parcul Natural Vânători Neamț găzduiește Ziua Europeană a Parcurilor 2026
Un incisiv superior de mamut lânos, descoperit într-o ravenă din comuna Săpoca (foto: Facebook / Muzeul Județean Buzău)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Două descoperiri spectaculoase, expuse pentru prima dată la Muzeul Județean Buzău
Salonul de benzi desenate „Generațiile PIF”, la Casa Filipescu-Cesianu
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Salonul de benzi desenate „Generațiile PIF”, la Casa Filipescu-Cesianu
Primaria Deschisă 01 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Palatul Primăriei Capitalei, deschis de Noaptea Muzeelor 2026
Răpirea fiului lui Charles Lindbergh – un caz care a șocat America jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Răpirea fiului lui Charles Lindbergh – un caz care a șocat America
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
Afis Catalog Foi volante 2026 nou 724x1024 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „Foi volante care au făcut istorie”, la Biblioteca Academiei Române
Expoziția „Brâncuși, drumul către universalitate”, deschisă la ICR Stockholm
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „Brâncuși, drumul către universalitate”, deschisă la ICR Stockholm