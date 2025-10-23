Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Afiș Lumini si umbre Ferdinand și Maria landscape jpg

Expoziția „Lumini și umbre – Ferdinand și Maria”, vernisată la Muzeul Național Cotroceni

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 23 octombrie 2025

Muzeul Național Cotroceni vernisează miercuri, 29 octombrie 2025, ora 18.00, în Spațiile Medievale, expoziția „Lumini și umbre – Ferdinand și Maria”, un proiect organizat cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand și 150 de ani de la nașterea Reginei Maria.

Palatul Cotroceni, loc încărcat de semnificații istorice, devine, prin această expoziție, spațiul unei redescoperiri a cuplului regal. Dincolo de rolul lor istoric, Regele Ferdinand și Regina Maria sunt prezentați ca oameni și parteneri de viață, a căror poveste completează și umanizează portretul lor oficial. În spatele simbolurilor monarhiei se conturează două destine umane complexe, ale căror vieți au fost unite prin datorie și responsabilitate, precizează un comunicat al Muzeului Național Cotroceni.

Abordarea expozițională propune o perspectivă echilibrată asupra celor două personalități și explorează complementaritatea dintre rigoarea regelui și sensibilitatea artistică a reginei. Împreună, aceste trăsături conturează un portret comun, în care lumina și umbra, rațiunea și emoția se împletesc pentru a reda profunzime unei relații și unei epoci. Pasiunea comună pentru flori a regelui și reginei reprezintă laitmotivul întregii narațiuni, dând expoziției un caracter original.

Sunt prezentate publicului documente de arhivă, corespondență, obiecte cu o mare valoare patrimonială din colecții muzeale, mărturii vizuale și alte surse istorice ce alcătuiesc o viziune nuanțată a vieții personale a cuplului regal Ferdinand și Maria.

Designul expozițional a fost realizat de Atelier Monograph.

Expoziția „Lumini și umbre – Ferdinand și Maria” poate fi vizitată, în perioada 30 octombrie 2025 – 15 februarie 2026, de marți până vineri, în cadrul turului expozițional (în intervalul orar 9.00 – 17.00, ultima oră de intrare fiind 16.00) sau în cadrul tururilor generale ghidate și neghidate ale muzeului.

Informații suplimentare: e-mail – vizitare@muzeulcotroceni.ro,  telefon – 021.317.31.07 / 0725.518.381.

La intrarea în muzeu se va prezenta un act de identitate în original (C.I. sau pașaport).

Bătălia de la râul Vorskla. Miniatură din Cronica Ilustrată a lui Ivan cel Groaznic (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Românească
Cine a fost misteriosul voievod Ștefan I, învingătorul lui Sigismund, căzut în Bătălia de pe râul Vorskla
Nicolae Ceauşescu în vizită la Fabrica de confecţii Bucureşti (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 59/1970)
📁 Comunismul in România
Epoca de Aur: Industria grea a lui Ceaușescu și falimentul României din 1981
Vizual Regina Maria la Ashford (1) jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Regina Maria a României, celebrată la Ashford de ICR Londra
Tanc TR-85 în Piața Victoriei, în timpul Revoluției din Decembrie 1989 (© Muzeul Național de Istorie a României / Wikimedia Commons)
📁 Războiul Rece
Strict secret: planurile de atac ale Tratatului de la Varșovia asupra NATO. Tancul lui Ceaușescu
Vernisajul expoziției „Revoluția maghiară din 1956 - Ecoul documentelor din arhiva ABTL”, la CNSAS
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Vernisajul expoziției „Revoluția maghiară din 1956 - Ecoul documentelor din arhiva ABTL”, la CNSAS
Afis FNT 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 22 octombrie 2025
Vernisajul expozitiei Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești la Viena (3) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, vernisată la ICR Viena
Luptă între tătari și cazaci. Pictură de Józef Brandt (© Wikimedia Common)
📁 Istorie Medievală Românească
Expediție de pedeapsă: răzbunarea moldavo-otomană împotriva tătarilor din Bugeac
Expoziția „Haina îl face pe om. Incursiune în codul vestimentar de odinioară”, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului
📁 Istoria Modei
Magazinul pălărierului Heinrich Tischler, un loc emblematic pentru moda brașoveană, în urmă cu mai bine de 100 de ani