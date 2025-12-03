Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
594404401 1281741763984072 2822768901299690143 n jpg

Expoziția „Iulia Hașdeu, un copil genial”, la Târgul de Carte Gaudeamus

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 3 decembrie 2025

Arhivele Naționale ale României organizează la Târgul de Carte Gaudeamus, Pavilion B2, Romexpo, expoziția „Iulia Hașdeu, un copil genial” – un proiect prin care instituția își propune o reconstituire a personalității Iuliei Hașdeu pe baza caietelor școlare și a corespondenței cu B.P. Hașdeu în perioada anilor de studii la Paris, a operelor sale publicate postum și a transcrierilor din timpul ședințelor de spiritism inițiate de tatăl îndurerat, în încercarea de a regăsi spiritul fiicei sale pierdute prematur.

La vernisajul care va avea loc joi, 4 decembrie 2025, ora 12.30, vor participa: conf. univ. dr. Cristina Bogdan, Universitatea din București, Laura Dumitru, moderator, prof. univ. dr. Ioan Cristescu, director al Muzeului Național al Literaturii Române, și dr. Cristian Anița, directorul Arhivelor Naționale ale României.

„Vă așteptăm, de asemenea, la lansarea volumului „Istoria unei clădiri. Arhivele Naționale ale României. Bulevardul Regina Elisabeta nr. 49”, realizat de arh. dr. Alexandra Sas și de colegele noastre dr. Elena Mușat și Laura Dumitru”, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

593873775 1281741810650734 170460136714068626 n jpg

Alături de cele trei autoare, duminică, 7 decembrie 2025, ora 13.00, în spațiul de evenimente „Mircea Nedelciu”, se vor afla dr. Oana Marinache, istoric de artă, și dr. Cristian Anița, directorul Arhivelor Naționale ale României.

Cartea „Istoria unei clădiri. Arhivele Naționale ale României. Bulevardul Regina Elisabeta nr. 49” își propune reconstituirea poveștii clădirii din bulevardul Regina Elisabeta nr. 49 din punct de vedere istoric și arhitectural, precum și a celor două instituții care și-au desfășurat activitatea aici: Imprimeriile Statului și Arhivele Statului.

„În ultima zi a târgului vom discuta și despre proiectul de digitalizare a seriei de benzi audio care se află în păstrarea Arhivelor Naționale. În cadrul dezbaterii „Benzile audio – Misiune de salvare”, care se va desfășura în spațiul de evenimente Radio România, duminică, 7 decembrie 2025, ora 16.15, se va aduce în atenția publicului modul în care vocile imprimate pe benzi de magnetofon și relatările trecutului au devenit accesibile. La discuția moderată de jurnalistul Dan Manolache vor participa Alina Pavelescu, director adjunct al Arhivelor Naționale, Raphael Vieru, șef Serviciul Patrimoniu Cultural și Arhive, Societatea Română de Radiodifuziune, Ion-Andrei Gherasim, președinte Fundația Corneliu Coposu, și Mircea Stănescu, istoric și arhivist”, precizează sursa citată.

594364469 1281741853984063 5111833338646933525 n jpg

Cele 104 benzi care au fost digitalizate și pe care sunt înregistrate interviuri cu ilegaliștii comuniști, sesiunea științifică organizată de ISISP cu ocazia împlinirii unui deceniu de la Conferința națională a PCR din 1945 și înregistrări ale Rádio Portugal Livre din perioada 1964–1973 pot fi ascultate pe descopera.arhivelenationale.ro.

„Vă așteptăm la standul Arhivelor Naționale de la Târgul de Carte Gaudeamus (stand 58), de unde puteți achiziționa câteva dintre cele mai recente publicații editate de instituția noastră: „Revista Arhivelor. Archives Review”, care constituie periodicul central al instituției Arhivele Naționale ale României, „Constantin Diamandi, ministru al României la Petrograd. Corespondență diplomatică: 1914-1918”, vol. I-III, care conține documente din timpul misiunii diplomatului român Constantin Diamandi la Petrograd, „Încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, 15-17 octombrie 1922”, cuprinzând documente și fotografii referitoare la festivitățile dedicate încoronării regelui Ferdinand și a reginei Maria la Alba-Iulia (15 octombrie 1922) și la serbările organizate la București cu această ocazie (16-17 octombrie 1922) și surprinde caracterul național al acestor manifestări, și „Din scrierile uitate ale Aidei Vrioni. Memorii și corespondență”, vol. I-II, realizate cu scopul aducerii în atenția publicului a corespondenței, însemnărilor zilnice și lucrărilor literare inedite ale Aidei Vrioni, jurnalistă și directoare a „Revistei Scriitoarelor și Scriitorilor Români” (1929-1943)”, adaugă Arhivele Naționale ale României.

