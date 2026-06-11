Expoziția „1001 Aparate și Accesorii Foto. O scurtă istorie a fotografiei românești”, la Miercurea-Ciuc

Muzeul Oltului și Mureșului Superior din Miercurea-Ciuc (str. Petofi Sandor, nr. 23) a găzduit miercuri, 10 iunie, vernisajul expoziției temporare „1001 Aparate și Accesorii Foto. O scurtă istorie a fotografiei românești”.

Asociația Muzeul Jucăriilor din București, în parteneriat cu Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (MNCR), itinerează expoziția tematică “1001 Aparate și Accesorii Foto. O scurtă istorie a fotografiei românești” la Muzeul Oltului și Mureșului Superior, Miercurea-Ciuc, în intervalul iunie-octombrie 2026.

„Într-o lume în care fotografia reprezintă atât sursă de informare, formă de expresie artistică, cât și hobby sau mijloc aflat în slujba industriei și științei, Asociatia Muzeul Jucariilor din Bucuresti, propune publicului o expoziție de excepție dedicată istoriei și evoluției imaginii fotografice.

De-a lungul timpului, fotografia a cunoscut o dezvoltare remarcabilă, pornind de la experimentele pionierilor secolului al XIX-lea și ajungând la performanțele tehnologiei digitale contemporane. Evoluția sa, susținută de numeroase inovații științifice și artistice, a transformat-o într-un mijloc fundamental de documentare și comunicare vizuală.

Expoziția organizată de Asociatia Muzeul Jucariilor din Bucuresti reunește peste 1000 de aparate și accesorii fotografice, atât pe film, cât și digitale. Vizitatorii pot descoperi exponometre, aparate foto instant, obiective, blitzuri, filme și plăci fotografice, echipamente pentru developare și laborator foto, aparate de proiecție și stereoscopice, precum și manuale tehnice, cărți și reviste de specialitate apărute între anii 1900 și 2000.

La baza acestui amplu proiect se află colecția lui Gheorghe Dumitru (1934–2018), fotograf pasionat și colecționar de tehnică fotografică. Acesta a început să fotografieze la vârsta de 14 ani și a practicat această pasiune timp de 70 de ani, realizând atât fotografii de familie, cât și lucrări cu valoare artistică, fără a activa profesional în domeniu. În decursul vieții, a constituit o impresionantă colecție de echipamente fotografice care ilustrează transformările tehnologice ale fotografiei.

Colecția a fost ulterior continuată și îmbogățită de fiii săi, Cristian și Mihail Dumitru, care, prin intermediul Asociației “Muzeul Jucăriilor”, a realizat această expoziție prezentată în perioada 2023–2025 la Muzeul Dunării de Jos din Călărași, Muzeul Județean “Teohari Antonescu” din Giurgiu și Muzeul Casa Mureșenilor din Brașov.

Una dintre secțiunile speciale ale expoziției este dedicată tehnicii fotografice produse în România în perioada comunistă. Sunt expuse aparatele foto Optior și Orizont, fabricate începând cu anii ’60 de către IOR – Întreprinderea Optică Română din București.

Expoziția include, de asemenea, fotografii originale realizate de unii dintre primii și cei mai importanți fotografi ai României. Printre aceștia se numără Carol Popp de Szathmary, primul fotograf oficial al lui Carol I, proprietarul celui mai mare studio fotografic din țară și unul dintre primii zece fotografi ai Europei; Franz Duschek, care, la recomandarea lui Constantin Kretzulescu, a primit din partea lui Carol I titlul de fotograf al Curții; Andreas D. Reiser, Franz Mandy și Ludwig Angerer. Aceștia reprezintă doar o parte dintre pionierii fotografiei românești prezenți în expoziție.

Un exponat deosebit îl constituie unicul album original realizat în anul 1947 de Costică Axinte, care conține o serie de fotografii destinate promovării Băilor și Hotelului Amara. Născut în Perieți, județul Ialomița, participant la Primul Război Mondial și fotograf oficial al conflictului, precum și proprietar al renumitului studio Foto Splendid Acsinte din Slobozia, acesta a lăsat posterității aproximativ 5000 de negative fotografice pe plăci de sticlă.

Pentru a completa parcursul expozițional, a fost realizată și o selecție de peste 1000 de fotografii din colecția Asociației, realizate în România între anii 1870 și 1970. Aceste imagini surprind activitatea atelierelor fotografice de epocă, dar și munca fotografilor ambulanți care își desfășurau activitatea pe străzi sau în stațiunile românești”, notează Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, pe pagina de Facebook a instituției.

Program de vizitare:

Marți-vineri: 10-16:00

Contact / programare vizite: 0266 317726; 0743 816908

Tarife pentru bilet de intrare:

Elevi: 3 lei; Gratuit pentru cadrele didactice însoțitoare;

Adulți: 12 lei; Pensionari: 6 lei.

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