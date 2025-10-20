„Draga mea Missy” – lansare de carte la Muzeul Național de Istorie a României

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) și Editura Corint lansează volumul Draga mea Missy, o apariție editorială-eveniment, semnată de istoricul Diana Mandache - autoarea celor mai multe volume despre Regina Maria publicate în România și în străinătate.

Evenimentul, care marchează împlinirea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, va avea loc miercuri, 29 octombrie de la ora 17:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, București. Accesul este liber, informează un comunicat al MNIR.

Lansarea are loc în cadrul expoziției tematice „Brățara Principesei Maria de Edinburgh”, exponatul lunii octombrie - cel mai vechi obiect de patrimoniu din colecția muzeului legat de copilăria Reginei – și aduce un plus de contextualizare istorică expoziției, oferind publicului detalii esențiale despre personalitatea, formarea și viața principesei Maria în anii petrecuți la începutul destinului ei românesc, fiind un cadru potrivit pentru a adânci legătura dintre obiectul expus și figura istorică evocată.

Invitați să vorbească despre noua apariție editorială sunt: Ovidiu Țentea – manager al Muzeului Național de Istorie a României, Diana Mandache - istoric și editor (MNIR), Adrian Buga - istoric și critic de artă, consilier al Casei Regale a României și Valentin Mandache – istoric.

Evenimentul este urmat de o sesiune de autografe din partea Dianei Mandache.

Volumul reunește, în premieră în limba română, o selecție de scrisori păstrate la Arhivele Naționale, care documentează relația profundă și tensionată dintre principesa Maria (viitoarea Regină a României) și mama sa, Marea Ducesă Maria Alexandrovna a Rusiei. Între exigențele modelului imperial și fragilitatea unei tinere prințese sosite într-o țară străină, „Draga mea Missy” este și o carte despre formare, identitate și regăsire.

„Corespondența istorică este o formă distinctă de literatură și de istorie privată. În aceste pagini, dialogul mamă-fiică dintre ducesa de Saxa Coburg Gotha și principesa Maria a României se metamorfozează într-un document istoric, revelând voci feminine puternice, surprinse între rigorile caselor regale și dorința de libertate personală.” - Diana Mandache

Principesa Maria de Edinburgh

Nepoată a reginei Victoria a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei, Marie Alexandra Victoria s-a născut pe 29 octombrie 1875 la Eastwell House de pe domeniul Eastwell Park, în apropiere de Ashford, ținutul Kent. A fost numită de familie Missy sau Maddy, iar românii au numit-o Maria.

Căsătoria cu Ferdinand, principele moștenitor al României, în 1893, i-a adus o nouă familie, dinastie și țară, Maria metamorfozând-se treptat într-o personalitate puternică, carismatică, aducătoare de bine pentru România.

Un memento victorian

Brățara din aur cu miniaturi reprezintă un memento victorian tipic primit cadou de copiii de Edinburgh de la părinți, cu prilejul Crăciunului din 1878 petrecut la reședința de pe domeniul Eastwell Park. Brățara are adornate pe bandă fixă cinci medalioane ale copiilor de Edinburgh, fiecare dintre acestea având aplicată inițiala primului prenume – A, M, V, A, B, cu fonturi victoriene – de la Alfred, Marie, Victoria, Alexandra și Beatrice; pe capacul interior sunt inscripționate datele de naștere, opus fiind portretele princiare miniaturale. În interiorul brățării, în spatele fiecărui medalion sunt inscripționate numele: Alfred of Edinburgh, Marie of Edinburgh, Victoria Melita of Edinburgh, Alexandra of Edinburgh, Beatrice of Edinburgh. Alături de nume apare comanditarul și data: From Alfred and Marie, Xmas, 1878. Piesa simbolizează un mic arbore genealogic al familiei de Edinburgh realizat prin intermediul bijuteriilor regale în plină epocă victoriană.

Despre Diana Mandache:

Dr. Diana Mandache este istoric și cercetător specializat în istorie contemporană în cadrul Muzeului Național de Istorie a României, expert în patrimoniu regal. Autoare a peste 20 de cărți publicate în România, Marea Britanie și Suedia; a fost curatorul mai multor expoziții, dintre care Marie de Roumanie: reine et artiste la Palais du Tau în Reims, Franța; la Muzeul Național de Istorie a României - Basarabia 1812-1947. Oameni, locuri, frontiere; Măști mortuare regale.

A susținut o serie de conferințe publice la București și Londra, a participat la realizarea unor filme documentare precum The Hero and the Queen cu Televiziunea OMNI, Toronto; Coroana României: Regii României și Regina Maria cu Studioul Sahia film; reportajul Telejurnalului Destinul unei Regine (Mignon) la TVR1; Maria – Inima României, realizat de Chainsaw Film Production.

I-au fost conferite Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate și Ordinul Coroana României.