Deschiderea expoziției „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)”, la MNIR

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) anunță deschiderea expoziției tematice „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)”. Vernisajul va avea loc joi, 6 noiembrie 2025, începând cu ora 16:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București.

Expoziția face parte din proiectul omonim, cofinanțat de către Administrația Fondului Cultural Național, Proiecte Culturale, sesiunea II/2025, Patrimoniu Cultural Material, cu suma de 160.622 lei, implementat în perioada iulie – noiembrie 2025 de către Muzeul Național de Istorie a României alături de Muzeul Județean Buzău, Muzeul Județean Teleorman, Asociația RoMilitaria și colecționarul Daniel-Cosmin Obreja, informează un comunicat al MNIR.

Aceasta cuprinde bilete de loterie din perioada 1837-1989, precum și obiecte de patrimoniu reprezentative pentru istoria loteriei românești, provenind din colecțiile MNIR și din colecția Daniel-Cosmin Obreja. În cursul derulării proiectului, exponatele au fost prezentate publicului la Alexandria și Buzău.

Istoria loteriei și cea a acțiunilor caritabile sunt strâns legate timp de un veac, de la mijlocul secolului al XIX-lea și până la mijlocul secolului al XX-lea. Una dintre primele loterii caritabile organizate a fost patronată de către doamna Elena Cuza pentru construirea Azilului Elena Doamna pentru copii găsiți, în anul 1863. Ani mai târziu, s-au organizat loterii pentru ajutorarea Azilului, două bilete de la una din aceste loterii s-au păstrat, fiind parte din expoziția de la MNIR.

Regina Elisabeta și apoi regina Maria au patronat asociații caritabile care construiau spitale, școli, orfelinate, azile și sanatorii, iar fondurile erau adunate cu ajutorul unor loterii. În premieră, va fi expus un bilet de loterie din 15 ianuarie 1918, când Societatea Română pentru Reeducațiunea Profesională și Asistența Invalizilor de Război „sub Înalta Protecție a M.S. Regina Maria și sub Președinția a A.S. Regale Principele Carol” organiza o loterie pentru ajutorarea invalizilor de război.

Pe lângă ajutorarea bolnavilor, văduvelor, veteranilor de război, sinistraților, au fost asociații și fundații caritabile care au organizat sute de loterii pentru construcția de edificii publice, sprijinirea artiștilor, loterii profesionale (militari, avocați, actori, funcționari, jurnaliști, studenți) ce ajutau bolnavii, șomerii și pe familiile acestora.

Înființarea Loteriei de Stat (1906), la propunerea medicului Thoma Ionescu, întemeietorul Școlii românești de chirurgie, a avut drept scop ajutorarea spitalelor și îmbunătățirea situației sanitare a țării, 80 % din profitul loteriei fiind destinat construcției și finanțării de spitale. Iar cea de-a doua Loterie de Stat (1932-1947) a finanțat lupta cu tuberculoza, flagelul perioadei interbelice. O secțiune aparte, inedită, a expoziției va fi dedicată edificiilor publice din București care au fost construite și au funcționat cu ajutorul loteriilor.

În perioada interbelică, tot cu ajutorul loteriei, s-a încercat educarea economică a populației, așa cum și astăzi o facem prin intermediul acestui proiect, prin care ne propunem și să atragem atenția asupra pericolului adicției față de jocurile de noroc, cultivând, în același timp, pasiunea pentru istorie.

Loteria în comunism este reprezentată în expoziție nu doar prin bilete, ci și prin materiale publicitare: oglindă de buzunar cu reclama Loto-Prono, cutii de chibrituri, pliante, cărți poștale și prin hazlia mascotă Iliuță Loto-Prono.

Expoziția „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)” va putea fi vizitată în perioada 6 noiembrie – 7 decembrie 2025, de miercuri până duminică, între orele 09:00 – 17:00.