De văzut la cinema în luna iunie

├Änceputul de var─â arat─â bine la cinema! Iat─â recomand─ârile redac╚Ťiei pentru filme inspirate de evenimente sau de oameni care au intrat ├«n istorie:

O c─âl─âtorie animat─â cu final fericit

Merge ╚Öi-a╚Öa este o satir─â despre film, muzic─â ╚Öi via╚Ť─â. Giani este un b─âiat de etnie rom─â care viseaz─â s─â ajung─â un mare chitarist, inspirat de modelul s─âu, Django Reinhardt, celebrul artist care a dezvoltat Jazz Manouche. ├Än Europa sf├ó╚Öiat─â de Al Doilea R─âzboi Mondial, el c─âl─âtore╚Öte din Bucure╚Öti p├ón─â la Paris pe jos, iar pe drum are ╚Öansa s─â asculte melodii tradi╚Ťionale ale diverselor na╚Ťii europene, pe care le distileaz─â ├«ntr-un stil propriu.

Filmul penduleaz─â ├«ntre povestea lui Giani ╚Öi drama echipei de crea╚Ťie ├«n fa╚Ťa constr├óngerilor din via╚Ťa real─â. C─âl─âtoria este marcat─â de diverse scene ╚Öi replici inspirate din filme celebre (de la Casablanca la Star Wars), dar ╚Öi din jocuri pe calculator (ÔÇ×AssasinÔÇÖs CreedÔÇŁ).

Radiografia tensiunilor ascunse

├Än preajma Cr─âciunului, Matthias se ├«ntoarce de la munc─â din Germania ├«n satul s─âu natal transilvan. E preocupat de copilul care cre╚Öte f─âr─â el, Rudi, de femeia pe care o iube╚Öte ├«n tain─â, Csilla, ╚Öi de tat─âl r─âmas singur, Otto. ├Äncearc─â s─â se implice mai mult ├«n educa╚Ťia b─âiatului r─âmas prea ├«ndelung doar ├«n grija mamei ╚Öi s─â-l dezbare de spaimele nedeslu╚Öite ce l-au cuprins.

C├ónd la mica fabric─â de care se ├«ngrije╚Öte Csilla sunt angaja╚Ťi c├ó╚Ťiva muncitori noi, pacea celor din comun─â se tulbur─â, iar frustr─ârile, conflictele ╚Öi pulsiunile ies la suprafa╚Ť─â. Regizat de Cristian Mungiu, R.M.N. este o poveste despre resorturile profunde ale comportamentului uman ├«n fa╚Ťa realit─â╚Ťilor care ├«l surprind, despre rela╚Ťia cu cel─âlalt ╚Öi despre felul ├«n care ne raport─âm cu to╚Ťii ast─âzi la un viitor nelini╚Ötitor.

Biografia lui Fassbinder

Este anul 1967. Rainer Werner Fassbinder n─âv─âle┼čte pe scena unui mic teatru progresist din M├╝nchen ┼či acapareaz─â ├«ntreaga produc┼úie. Nimeni n-ar fi crezut atunci c─â rebelul de doar 22 de ani avea s─â devin─â unul din cei mai importan┼úi regizori germani. ├Än ciuda unor e┼čecuri timpurii, multe dintre filmele sale se vor lansa la cele mai renumite festivaluri din lume, polariz├ónd publicul, critica ┼či comunitatea de cinea┼čti. Perspectiva radical─â ┼či autoexplorarea, ca ┼či obsesia sa pentru dragoste, l-au transformat ├«ntr-unul dintre cei mai fascinan┼úi regizori. Filmul Enfant Terrible ├«i arat─â povestea.

Elvis Presley

(La cinema din 24 iunie)

Via╚Ťa lui Elvis (Austin Butler) este v─âzut─â prin prisma rela╚Ťiei sale complicate cu managerul s─âu enigmatic, colonelul Tom Parker (Tom Hanks). Povestit din perspectiva lui Parker, filmul Elvis se ad├ónce╚Öte ├«n dinamica rela╚Ťiei complexe dintre cei doi, care se ├«ntinde pe o perioad─â de peste 20 de ani, de la ascensiunea lui Presley p├ón─â la vedeta f─âr─â precedent care a schimbat cursul istoriei, pe fundalul peisajului cultural ├«n evolu╚Ťie.

├Än centrul acestei c─âl─âtorii se afl─â unul dintre oamenii importan╚Ťi ╚Öi influen╚Ťi din via╚Ťa artistului, Priscilla Presley (Olivia DeJonge). Butler, cunoscut anterior pentru rolul lui Tex Watson din Once Upon a Time In Hollywood al lui Quentin Tarantino, c├ónt─â el ├«nsu╚Öi melodiile din prima jum─âtate a erei de faim─â a lui Elvis.

Articolul a fost publicat ├«n num─ârul 245 al revistei Historia, disponibil la toate punctele de distribu╚Ťie a presei, ├«n perioada 15 iunie - 14 iulie, ╚Öi ├«n format digital pe platforma paydemic.