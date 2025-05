De văzut în mai

Iată recomandările redacției pentru filme și documentare de inspirație istorică, pe care le puteți vedea luna aceasta la TV sau cinema:

Aromânii

LA CINEMA | DIN 16 MAI

Maia (Alexandra Gulea) a făcut parte dintr-o mică populație seminomadă supusă epurărilor etnice, aromânii. Nepoata ei a realizat o reconstituire vizuală a călătoriei sale de-a lungul secolului al XX-lea. Forțați să părăsească munții Greciei după moartea violentă a tatălui Maiei, familia ajunge într-o Românie tulburată de schimbări politice majore. Soțul ei își petrece câțiva ani în închisorile comuniste, iar Maia își îngroapă patru din cei șase copii.

Maia – Portret cu mâini este o odisee multimedia care suprapune materiale de arhivă, interviuri documentare, scene de ficțiune, fotografii, performance-uri, muzică, sculpturi și instalații de artă. Patru protagoniste interpretează același personaj: Vava Ștefănescu, care a coregrafiat și dansat destinul tragic al Maiei, actrița Emilia Dobrin (întruchipează personajul la mai multe vârste), Maria Cuzmin (le interpretează pe cele două Alexandra Gulea, la vârsta copilăriei și a adolescenței) și autoarea.

Înainte de pandemie

LA CINEMA | DIN 23 MAI

Ianuarie 2020. O echipă de filmare se reunește lângă Wuhan pentru a relua filmările unui film neterminat cu 10 ani în urmă. Însă zvonuri legate de virusuri încep să circule, iar echipa e nevoită să înfrunte provocări neașteptate în timp ce orașele intră în carantină.

An Unfinished Film este regizat de Ye Lou.

Corsica la sfârșit de secol XX

LA CINEMA | DIN 30 MAI

Antonia, o tânără fotografă corsicană care lucrează pentru un ziar local, traversează viața, prieteniile și dragostea în mijlocul turbulențelor politice de pe insulă din anii 1980 până la începutul anilor 2000.

Regizat de Thierry de Peretti, În obiectiv descrie călătoria unei generații. Scenariul este bazat pe romanul In His Own Image de Jérôme Ferrari, câștigător al Premiului Goncourt.

Cazul bin Laden

ONLINE | Netflix

American Manhunt: Osama bin Laden oferă o analiză detaliată a operațiunii care a dus la capturarea liderului terorist. Documentarul conține înregistrări video rare și interviuri cu persoane din interiorul CIA. Seria începe cu informațiile de rău augur primite în vara lui 2001, anticipând atacurile din 11 septembrie, și prezintă eforturile imediate ale președintelui George W. Bush și ale agentului CIA Cofer Black de a-l captura pe bin Laden.

A existat o oportunitate ratată la Tora Bora, din cauza reținerii trupelor de către secretarul Apărării Rumsfeld, ceea ce a condus la evadarea lui bin Laden în Pakistan.

Capodoperele vizate de Hitler

History Channel | joia, la ora 21:00

Seria Vânătorii de comori ai lui Hitler spune poveștile numeroaselor artefacte și relicve religioase căutate de naziști, inclusiv Sfântul Graal și ciocanul lui Thor. Ramura specială a SS condusă de Heinrich Himmler – cunoscută sub numele Das Ahnenerbe – era însărcinată cu descoperirea obiectelor care ar fi putut ajuta Germania să câștige războiul și ar fi dovedit supremația ariană.

Pentru a șterge identitatea culturală a Europei, a înlocui creștinismul cu propriile credințe (despre forțe oculte, legende misterioase și folclor religios) și a justifica noțiunile naziste de superioritate, Himmler și trupele Ahnenerbe au jefuit capodoperele Europei.

Al Doilea Război Mondial, o viziune globală

History Channel | joia, la ora 20:00

La 80 de ani de la sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial, documentarul Zgomotul și furia alternează între o abordare globală și incursiuni personale în viața oamenilor prinși în conflagrație. În loc să se concentreze asupra unui singur aspect al războiului, seria îl tratează la nivel global, explorând fronturile militare, politice, economice și sociale ale acestuia.

De la invazia japoneză din Manciuria până la asediul Stalingradului, de la atacul de la Pearl Harbor până la bătălia de la El Alamein, documentarul – care conține filmări colorizate și restaurate – narează istoria războiului la o scară cu adevărat globală, concentrându-se mai degrabă pe mase și continente, decât pe indivizi și țări.

Medicul de la Auschwitz

Viasat History | miercurea, la ora 22:00, începând cu 21 mai

Josef Mengele, medicul de tristă faimă de la Auschwitz supranumit „îngerul morții”, a rămas în istorie ca un sadic vinovat de experimentele monstruoase făcute pe prizonierii din lagăr, în special pe gemeni. Această imagine a dominat filmele și cărțile despre acea epocă.

Seria Dr. Mengele: Noi dezvăluiri vine însă cu o perspectivă inedită, propunându-și să examineze critic dovezi despre acțiunile lui, apelând la documente încă nepublicate, biografii corecte, rapoarte detaliate ale specialiștilor și mărturii ale unor supraviețuitori de la Auschwitz. Se pare că există flagrante nepotriviri în portretul lui Mengele, așa cum e prezentat la ora actuală. A fost oare, într-adevăr, un criminal de război sau poate doar un țap ispășitor pentru atrocitățile comise pe scară largă de regimul nazist?

Comorile din Pompei

Viasat History | duminică, 25 mai, la ora 22:00

Cel mai mare șantier arheologic din Pompei ajunge într-un moment de vârf al activității sale. Combinând dramatismul explorărilor arheologice cu animații stilizate, inspirate de frescele de aici, Pompei: Noi săpături arheologice - Casa cu comori zugrăvește viața obișnuită din Pompeiul de odinioară, dar și ororile trăite de localnici după erupția vulcanului, în anul 79 d.Hr.

Săpăturile arheologice se concentrează pe un grup de clădiri cu rol comercial, printre care o brutărie prosperă și o spălătorie stilată. Vom descoperi și o reședință luxoasă din apropiere, care i-a aparținut probabil lui Aulus Rustius Verus, un important politician și magnat local. (revista:280)