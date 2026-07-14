De la lada de zestre la Paris: costume și textile tradiționale românești, în capitala Franței

La Librairie française (202 rue Lecourbe) din Paris găzduiește, până la 18 iulie 2026, expoziția „Frumusețea originilor, în mâinile artizanilor”.

De la lada de zestre la spațiul expozițional parizian, proiectul aduce împreună costume tradiționale, ii, textile, obiecte și fotografii de arhivă care vorbesc despre identitate, memorie și transmiterea meșteșugului de la o generație la alta, informează un comunicat al asociației culturale Arche Culturelle din Paris.

Conform sursei citate, în centrul expoziției se află cămașa cu altiță, nu doar ca piesă vestimentară, ci și ca limbaj vizual: fiecare broderie și fiecare motiv floral, geometric, vegetal, cosmic sau avimorf păstrează urmele unei comunități, ale unui teritoriu și ale unei istorii personale.

Arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, a fost înscrisă în anul 2022 pe Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO.

Expoziția pune în lumină și activitatea artizanelor de la Șezătoare Paris, care duc mai departe acest patrimoniu și creează o legătură vie între tradiție și sensibilitatea contemporană.

Expoziția este organizată de Arche Culturelle, Muzeul Olteniei Craiova, Șezătoare Paris și À l’Est de Paris.