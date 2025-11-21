Cum își gestionau bucureștenii sănătatea și îngrijirea personală în urmă cu aproape două secole

Muzeul Victor Babeș din București (Str. Andrei Mureșanu, nr. 14A) găzduiește vineri, 21 noiembrie 2025, ora 16.00, vernisajul expoziției „Leacuri și remedii din drogherii și farmacii. Arheologia vieții cotidiene din Bucureștiul secolului al XIX-lea”.

Acest proiect muzeal propune o privire directă asupra modului în care bucureștenii își gestionau sănătatea și îngrijirea personală în urmă cu aproape două secole. Prin recipientele și instrumentele medicale recuperate în timpul cercetărilor arheologice, expoziția urmărește să reconstituie practicile curente ale drogheriilor și farmaciilor, precum și tipurile de produse care circulau în capitală la acea vreme, informează Muzeul Municipiului București.

Conform sursei citate, o parte importantă a expoziției este dedicată remediilor folosite pentru bolile venerice, o problemă frecventă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Sunt prezentate preparate cunoscute în epocă, precum pilulele Santal de Midy, injecțiile cu Matico sau Injecția Galbenă, unele comercializate împreună cu seringi din sticlă. Prezența lor în număr mare indică atât prevalența acestor boli, cât și încrederea acordată acestor tratamente, chiar dacă eficiența lor era discutabilă.

Expoziția include și produse destinate altor afecțiuni, între care remedii pentru anemie, tuse sau probleme digestive. Exemple precum Morrhuol Créosoté sau Lebens Essenz ilustrează circulația preparatelor importate și diversitatea ofertelor existente în drogherii.

Un accent aparte este pus pe recipientele cosmetice, ale căror forme și detalii decorative reflectă preferințele estetice ale epocii. Cutiile de pastă de dinți din porțelan, sticluțele de apă de gură sau cele de colonie, evidențiază interesul pentru îngrijirea corporală și pentru produse cu prezentare atrăgătoare.

Expoziția evidențiază modul în care bucureștenii se raportau la sănătate într-o perioadă în care accesul la consultații medicale era limitat, iar terapiile standardizate se aflau încă într-o etapă incipientă. Remediile din drogherii — de la siropuri și unguente la pastile, tincturi și elixire — erau adesea prezentate ca soluții universale, promovate prin reclame insistente și ambalate în forme ușor recognoscibile. Chiar dacă efectele lor reale erau adesea limitate, aceste produse au jucat un rol important în viața cotidiană a orașului și reprezintă astăzi o sursă valoroasă pentru înțelegerea practicilor medicale și sociale ale Bucureștiului secolului al XIX-lea.

Acest demers expozițional reprezintă o etapă în cadrul unui proiect desfășurat în parteneriat cu Institutului Național al Patrimoniului, cofinanțat AFCN.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

