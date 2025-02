Conferința „Omul balcanic. Podul dintre lumi: de la periferia imperiilor în centrul atenției mondiale”, la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului București organizează prima întâlnire din 2025 sub genericul „Conferința de joi”. Evenimentul cu tema „Omul balcanic. Podul dintre lumi: de la periferia imperiilor în centrul atenției mondiale”, va avea loc la Palatul Suțu, pe data de 13 februarie, ora 18.30 , conferința fiind susținută de scriitorul Cristian Robu-Corcan.

Balcanii au devenit un teren de luptă pe care se înfruntă mai multe opoziții sau presupuse opoziții. Cei care doresc să demonteze o opozabilitate sau alta o fac pornind de la alte opoziții. Peisajul după bătălie ne relevă o singură realitate: toate argumentele se topesc în „cultură“, în sensul că, prin „Balcani“ și „balcanici“ se înțelege nu ceea ce sunt ei în substanța lor intimă, ci modul în care apar sub filtrele categoriilor morale și etice ale comentatorului, fie el prieten, fie el adversar. Balcanicul este tratat ca și cum ar fi trăit pur și simplu in abstracto. Dar balcanicul, ca orice alt om de pretutindeni și din toate timpurile, nu a trăit și nu trăiește încremenit într-o abstracțiune nesimțitoare. Sub tirania mediului înconjurător și a relațiilor sociale, el trăiește sub ideologia aspirațiilor lui „sufletești“, informează un comunicat al Muzeul Municipiului București.

Cristian Robu-Corcan este doctor în filologie și licențiat în științe juridice. Este autorul unei cărți de proză scurtă, „O noapte în Parnas” (Macarie, 2002), și a trei romane: „Gravură în mi bemol” (Humanitas, 2006), „Când vine vremea gâștelor sălbatice” (Tritonic, 2008), „Fără rușine” (Herg Benet, 2014). A fost bibliotecar, editorialist, jurnalist, realizator de televiziune. Din 2018, este redactor în cadrul editurii Curtea Veche Publishing.

Coordonator Conferința de Joi: conf. univ. dr. Cătălin D. Constantin. Preț bilet: 10 lei.