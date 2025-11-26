Conferința „Leacuri și remedii din drogherii și farmacii”, la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului București organizează la Palatul Suțu miercuri, 26 noiembrie 2025, de la ora 17:00, la conferința susținută de dr. Raluca Moței, intitulată „Leacuri și remedii din drogherii și farmacii. Arheologia vieții cotidiene din Bucureștiul secolului al XIX-lea”. În deschidere va lua cuvântul dr. Bogdan Șandric, director adjunct Patrimoniu digital, din cadrul Institutului Național al Patrimoniului.

Evenimentul propune o incursiune în universul farmaciilor și drogheriilor de altădată, reconstituit prin obiectele descoperite în timpul cercetărilor arheologice din București. Aceste vestigii ilustrează atmosfera unei epoci în care teama de boală era prezentă în viața de zi cu zi, iar speranța de vindecare se regăsea în siropuri „miraculoase”, pulberi tonice, unguente „magice” sau elixire universale. Multe dintre aceste remedii, deși lipsite de fundament științific, erau intens promovate în presa timpului, alimentând încrederea publicului în capacitatea lor de a trata o gamă variată de afecțiuni, de la probleme minore până la boli grave, informează un comunicat al Muzeului Municipiului București.

Participanții vor avea ocazia să descopere poveștile drogheriilor și farmaciilor bucureștene din secolul al XIX-lea, reconstituite prin obiecte, reclame, mărturii și istorii readuse la lumină de arheologia urbană.

Intrarea este liberă.

În paralel cu conferința, facem precizarea că proiectul „Leacuri și remedii din drogherii și farmacii” include și o expoziție tematică găzduită la Muzeul Victor Babeș (Str. Andrei Mureșanu nr. 14A), deschisă până la data de 31 ianuarie 2026. Programul de vizitare este miercuri – duminică, între orele 10:00 și 18:00, cu ultima intrare la 17:30.

Expoziția reunește imagini de arhivă, reclame de epocă și piese arheologice descoperite în farmaciile și drogheriile bucureștene din secolul al XIX-lea: recipiente farmaceutice și cosmetice, instrumente medicale din sticlă, porțelan sau ceramică, toate acestea evocând mărturii despre practicile sanitare, credințele și obiceiurile de îngrijire ale vremii.

Conferința și expoziția fac parte din proiectul „Leacuri și remedii din drogherii și farmacii. Arheologia vieții cotidiene din Bucureștiul secolului al XIX-lea”, organizat de Muzeului Municipiului București în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului (INP) și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele pot fi folosite. Responsabilitatea revine în întregime beneficiarului finanțării.