Conferință internațională „Orizonturi ale sculpturii românești moderne: de la Karl Storck la Constantin Brâncuși”, la MNAR

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” organizează conferința internațională Orizonturi ale sculpturii românești moderne: de la Karl Storck la Constantin Brâncuși.

Evenimentul, de o înaltă ținută academică, se va desfășura în perioada 28-29 mai 2026, în cadrul somptuos al Sufrageriei Regale de la Muzeul Național de Artă al României (MNAR). Conferința se va desfășura în limbile engleză și franceză și va fi accesibilă și online, informează un comunicat al Academiei Române.

Anul 2026 marchează o triplă celebrare simbolică pentru patrimoniul cultural românesc și universal: 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, bicentenarul nașterii lui Karl Storck și centenarul morții lui Carol Storck. Conferința propune o investigare riguroasă a sculpturii moderne, pornind de la dubla genealogie a acestor figuri tutelare: de la momentul instituționalizării școlii naționale de sculptură sub egida familiei Storck, la sfârșitul secolului al XIX-lea, din perioada neoclasicului, până la revoluția plastică brâncușiană, care a reconfigurat radical limbajul vizual universal prin abordarea cioplirii directe (taille directe) și esențializarea formei.

Organizatorii conferinței – Departamentul de Arte Vizuale și Arhitectură. Perioada Modernă, coordonat de dr. Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” – au proiectat un cadru larg al dezbaterilor ce oferă participanților oportunitatea de a discuta cele mai recente abordări teoretice referitoare la studiul sculpturii românești și universale, de a împărtăși informații și experiențe de cercetare, pornind de la câteva teme ample, printre care: Instituționalizarea sculpturii, Modernitate și Arhaism, Paradigma operei lui Constantin Brâncuși, Transferuri și influențe, Genealogii artistice, Femei sculptorițe.

Manifestarea va reuni 27 de comunicări susținute de specialiști de prestigiu din întreaga lume, configurând un spațiu de dialog interdisciplinar. În cele două zile ale conferinței, trei personalități marcante ale istoriografiei de artă contemporane vor prezenta conferințele plenare: dr. Doina Lemny: A Gift for “Brancusi Year” – A Unique Collection of Original Photographs; dr. Jonathan Vernon: Brancusi: Limits and Contradictions; dr. Cristian-Robert Velescu: Constantin Brancusi, trois Muses endormies. Identification et approche iconologique: La Muse Rumsey, La Muse Guggenheimer, La «Pseudo-Muse Guggenheimer». La «part» d’Erik Satie.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României.

