Colocviul Național de Istorie, ediția a XXVIII-a, cu participare internațională, la Muzeul Național Cotroceni

Muzeul Național Cotroceni organizează, în perioada 5-6 mai 2026, cea de a XXVIII-a ediție a Colocviului Național de Istorie, manifestare anuală de tradiție, cu tematică științifică și culturală.

Subiectele abordate în cadrul evenimentului de anul acesta vor atrage atenția asupra istoriei și patrimoniului Ansamblului Cotroceni în context național, precum şi asupra unor personalități sau evenimente deosebite din istoria României, care i-au marcat evoluția, informează un comunicat al Muzeului Național Cotroceni.

În cadrul acestei ediții a Colocviului Național de Istorie, organizat și cu participare internațională, vor prezenta comunicări peste 80 de specialiști din muzee, instituții de învățământ superior, institute de cercetare, arhive și biblioteci. Vor participa și cercetători din Italia și Albania. Lucrările sunt structurate pe două mari secțiuni, Istorie și Patrimoniu Cultural.

Astfel, în prima secțiune, Istorie, se vor dezbate mai multe teme: Personalități și evenimente semnificative în istoria României (secolele XVI-XX), surprinzând rolul pe care figuri marcante l-au avut în desfășurarea unor evenimente istorice sau în inițierea unor transformări politice, sociale, economice ori culturale; Regalitatea în istoria României (secolele XIX-XX), ce abordează aspecte diverse referitoare la Familia Regală a României; Democrația în pericol; de la nașterea marxismului până la prăbușirea comunismului, analizând evoluția societăților europene în această perioadă marcată de profunde modificări pe toate planurile, în care au fost „experimentate” diferite regimuri politice, cu efecte pozitive ori negative; Portrete de femei de altădată, ce suprind statutul femeii în societatea românească medievală și modernă, prin prezentarea unor figuri feminine de prestigiu în epoca lor.

În secțiunea dedicată Patrimoniului cultural național, mobil și imobil vor fi abordate cercetări din acest domeniu ale specialiștilor invitați, cu referire la dimensiunea memorială și istorică a componentelor sale, bunuri culturale ori monumente istorice, precum și la procesul de restaurare a celor afectate de trecerea timpului.

Tot în cadrul Colocviului Național de Istorie se va vernisa și expoziția 100 de ani – vizita Reginei Maria în America (1926–2026), realizată în parteneriat cu Arhivele Naționale ale României, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Colecția Daniel Obreja.

Proiectul expozițional marchează împlinirea unui secol de la călătoria reginei Maria peste Oceanul Atlantic și semnificațiile ei pentru statutul României în străinătate. Prin acea vizită, Regina Maria și-a propus promovarea imaginii României Mari în America și, după cum se aprecia, a „pus România pe hartă” pentru americani. Regina Maria a fost primită cu onoruri oficiale în fiecare oraș pe care l-a vizitat, a fost aclamată de mii de oameni, i-au fost trimise scrisori, compuse poezii, iar presa i-a acordat o atenție deosebită. Această lungă călătorie a Reginei Maria a reliefat atât popularitatea de care se bucura pe plan extern, nu numai în Europa, ci şi în afara continentului, precum și curajul şi nonconformismul care-i caracterizau personalitatea.

Cercetarea științifică este un obiectiv important al activității Muzeului Național Cotroceni, iar valorificarea acesteia reprezintă o oportunitate pentru muzeu de a-și afirma rolul său educativ. Lucrările prezentate în cadrul Colocviului Național de Istorie, ediția a XXVIII-a vor fi reunite în două volume, ce vor fi publicate spre finalul anului prin Editura Muzeul Național Cotroceni.