Colocviul Național de Istorie, ediția a XXVII-a, la Muzeul Național Cotroceni

Muzeul Național Cotroceni organizează, în perioada 3-4 septembrie 2025, cea de-a XXVII-a ediție a Colocviului Național de Istorie, manifestare științifică și culturală anuală de tradiție. Subiectele abordate în cadrul evenimentului vizează, în principal, aspecte importante din istoria şi patrimoniul Ansamblului Cotroceni în context național, precum şi personalități sau evenimente deosebite din istoria României.

Ediția din acest an a Colocviului Național de Istorie, organizat și cu participare internațională, în cadrul căruia vor prezenta comunicări peste 80 de specialiști din muzee, instituții de învățământ superior, institute de cercetare, arhive și biblioteci, este structurată pe două mari secțiuni, Istorie și Patrimoniu Cultural.

Astfel, în prima secțiune, Istorie, se vor dezbate mai multe teme: Personalități și evenimente semnificative în istoria României (secolele XVI-XX), ce va surprinde rolul pe care figuri marcante l-a avut în desfășurarea unor evenimente istorice sau în inițierea unor transformări politice, sociale, economice ori culturale; Regalitatea în istoria României (secolele XIX-XX), care va aborda diferite ipostaze ale Familiei Regale a României, în contextul aniversării a 160 de ani de la Nașterea Regelui Ferdinand și 150 de ani de la nașterea reginei Maria; Portrete de femei de altădată, surprinzând statutul femeii în societatea românească medievală și modernă și prezentând figuri feminine de prestigiu în epocă; Modele sociale, economice și politice în Europa secolului XX, ce va analiza evoluția societăților europene în secolul marcat de modificări profunde, de diferite regimuri politice cu efecte pozitive sau negative.

În secțiunea dedicată Patrimoniului cultural național, mobil și imobil, vor fi abordate subiecte referitoare la dimensiunea memorială, istorică, dar și estetică a artefactelor și monumentelor istorice, inclusiv despre artiști și operele lor aflate în colecțiile Muzeului Național Cotroceni.

Prin organizarea anuală a acestor sesiuni de lucrări științifice, muzeul își propune să valorifice activitatea de cercetare desfășurată atât de specialiști ai Muzeului Național Cotroceni, cât și din alte instituții naționale sau internaționale. Lucrările prezentate în cadrul Colocviului Național de Istorie, ediția a XXVII-a vor fi reunite în două volume, ce vor fi publicate spre finalul anului prin Editura Muzeul Național Cotroceni