Cetatea de Scaun a Sucevei, redeschisă pentru public

Cetatea de Scaun a Sucevei va fi redeschisă pentru public începând cu 1 aprilie 2026, anunță Muzeul Național al Bucovinei.

Cetatea va putea fi vizitată de marți până duminică, între orele 9:00 – 21:00, ultima intrare fiind la ora 20:00, precizează Muzeul Național al Bucovinei.

Conform sursei citate, lucrările etapei a treia de restaurare continuă. Căile de acces și interioarele cetății sunt accesibile, în condiții optime, publicului vizitator.

Cetatea de Scaun a Sucevei, construită la sfârşitul secolului al XIV-lea în apropierea oraşului medieval Suceava, a fost principala reședință a domnilor Moldovei timp de aproape 200 de ani, astăzi un monument istoric de nivel naţional.

Ansamblul arhitectonic medieval, alcătuit din castel şi ziduri de apărare, a fost consolidat şi completat în cadrul uni vast proiect cu finanţare în perioada 2011-2015, redându-i aspectul impunător, intrat în legendă, dar şi subtila strălucire princiară din trecut.

În anul 2016 a fost realizată în Cetatea de Scaun a Sucevei prima expoziţie permanentă care ilustrează teme de mare interes pentru public, precum prima şi cea mai cuprinzătoare prezentare a armelor medievale din Moldova, a blazoanelor domnilor şi boierilor moldoveni din secolele XIV – XVII sau Tezaurul medieval al Moldovei. Lapidariul recompune pentru prima dată cea mai completă imagine a Cetăţii Sucevei, evidențiind sistemele constructive şi decoraţia arhitecturală, dominate în secolul XV de variate teme ale goticului. Utilităţi domestice medievale, precum sobele de teracotă, combină absolut surprinzător şi elegant motive decorative locale cu cele central-europene.