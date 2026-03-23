Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Cetatea de Scaun a Sucevei, redeschisă pentru public

Cetatea de Scaun a Sucevei, redeschisă pentru public

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 23 martie 2026

Cetatea de Scaun a Sucevei va fi redeschisă pentru public începând cu 1 aprilie 2026, anunță Muzeul Național al Bucovinei.

Cetatea va putea fi vizitată de marți până duminică, între orele 9:00 – 21:00, ultima intrare fiind la ora 20:00, precizează Muzeul Național al Bucovinei.

Conform sursei citate, lucrările etapei a treia de restaurare continuă. Căile de acces și interioarele cetății sunt accesibile, în condiții optime, publicului vizitator.

Cetatea de Scaun a Sucevei, construită la sfârşitul secolului al XIV-lea în apropierea oraşului medieval Suceava, a fost principala reședință a domnilor Moldovei timp de aproape 200 de ani, astăzi un monument istoric de nivel naţional.

Ansamblul arhitectonic medieval, alcătuit din castel şi ziduri de apărare, a fost consolidat şi completat în cadrul uni vast proiect cu finanţare în perioada 2011-2015, redându-i aspectul impunător, intrat în legendă, dar şi subtila strălucire princiară din trecut.

În anul 2016 a fost realizată în Cetatea de Scaun a Sucevei prima expoziţie permanentă care ilustrează teme de mare interes pentru public, precum prima şi cea mai cuprinzătoare prezentare a armelor medievale din Moldova, a blazoanelor domnilor şi boierilor moldoveni din secolele XIV – XVII sau Tezaurul medieval al Moldovei. Lapidariul recompune pentru prima dată cea mai completă imagine a Cetăţii Sucevei, evidențiind sistemele constructive şi decoraţia arhitecturală, dominate în secolul XV de variate teme ale goticului. Utilităţi domestice medievale, precum sobele de teracotă, combină absolut surprinzător şi elegant motive decorative locale cu cele central-europene.

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Coiful cu eroi” sau „coiful unguresc”, din aur, unicat, provenind din zona bazinului Mării Negre, în Licitația de Artă Istorică, la Artmark
1 jpg
📁 Patrimoniu în pericol
AER demarează acțiuni de advocacy la Comisia Europeană pentru recunoaşterea şi sprijinul destinațiilor de ecoturism la nivelul UE
Britanicii incendiază Washingtonul. Ilustrație din 1816 (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Modernă Universală
Washington în flăcări: ultimul război anglo-american
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Vernisajul expoziției ,,Cetatea Neamț în presa vremii (1890–1950)”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cum a fost prezentată Cetatea Neamț în presă de-a lungul deceniilor
Muzeul Național de Istorie a României (© Fundația Prietenii Muzeului de Istorie)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Mărtișor curatorial – tur ghidat gratuit, de 1 martie, la Muzeul Național de Istorie a României
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
„Cercetarea medicală românească: succese, eșecuri, incertitudini (1969–1989)”, o nouă conferință din seria „Colocviile CNSAS”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Cercetarea medicală românească: succese, eșecuri, incertitudini (1969–1989)”, o nouă conferință din seria „Colocviile CNSAS”