Cartografii Sonore: Recital Apollo Trio la Muzeului Hărților

Cartografii Sonore: Recital Apollo Trio la Muzeul Hărților

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 20 octombrie 2025

Vineri, 24 octombrie, ora 18:00, Muzeul Hărților, în parteneriat cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR), organizează primul recital din cadrul stagiunii „Cartografii Sonore. Concertele MNHCV”, ediția a XI-a.

Apollo Trio este un ansamblu cameral tânăr, dar deja activ și conturat artistic, format din muzicieni cu o pregătire solidă și o experiență diversă de scenă. Grupul și-a început activitatea în toamna anului 2021, în formula de trio – Aron Cavassi (vioară), Soma David-Kacso (violoncel) și Andra Mărgineanu (pian) – susținând primele recitaluri în cadrul Stagiunii de marți seara de la Ateneul Român și la Institutul Cultural Rus din București. Ansamblul a continuat să își dezvolte activitatea artistică, abordând un repertoriu variat și susținând concerte în spații culturale importante din București, precum Ateneul Român (Stagiunea de marți seara), Kultur21 (Seri Camerale), Palatul Suțu și Casa Mița Biciclista, dar și în cadrul programelor Tinerimii Române, informează un comuniat al Muzeului Hărților.

Participarea se face în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere și achitarea biletului de acces de 20 lei: https://eventbook.ro/other/bilete-cartografii-sonore-recital-apollo-trio

În program vor fi lucrări de George Enescu și Piotr Ilici Ceaikovski, precum și două lucrări în duo – de Béla Bartók și David Popper, propunând o viziune echilibrată între rafinamentul clasic, expresivitatea romantică și provocările modernității, interpretate cu profesionalism, coerență și o energie autentică.

Lucrarea vedetă a serii este Harta Geologică a României realizată de Institutul Geologic al României și publicată în 1978. Este o hartă ce sintetizează zeci de ani de cercetări și are astăzi valoare de document istoric, arătând stadiul cunoașterii din anii ’70, înainte de apariția tehnologiilor moderne (imagini satelitare, GIS, baze de date digitale). Prin culori și simboluri, sunt redate informații din teren și date științifice, referitoare la vârsta și compoziția rocilor, dispunerea pe straturi. Harta prezintă marile unități geologice ale țării precum și diversitatea rocilor, resursele naturale (cărbune, sare, petrol, metale) și, indirect, influența acestui substrat asupra vieții cotidiene: unde se pot cultiva anumite plante, unde există resurse de apă, unde solurile sunt mai fertile sau mai potrivite pentru un anumit tip de cultură.

Pentru un strop de savoare, evenimentul aduce la final o degustare de vinuri oferită de partenerii enologi ai evenimentului: Jidvei și Un nas și o gură.

„Cartografii sonore. Concertele MNHCV” este un proiect desfăşurat de Muzeul Hărţilor în parteneriat cu Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România, care își propune să aducă împreună muzica de calitate și patrimoniul muzeului.

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) organizează evenimente tematice sincretice în care muzica clasică și contemporană se îmbină cu noile tehnologii, poezia, cartografia, meșteșugurile, gastronomia sau chiar enologia, invitând publicul să guste și să deguste arta cu toate simțurile în spații neconvenționale, având peste 50 de parteneri din 18 țări de pe 3 continente. Dintre evenimentele emblematice amintim festivalurile cu tradiție precum CellEast, The Jazz Cave, ICon Arts, precum și concertele de Ziua Națională a României și Anul Nou de la Sibiu. De asemenea, UCIMR oferă un cadru propice creației, găzduind proiecte artistice interculturale.

Muzeul Hărților din Bucureşti se numără printre puținele instituţii culturale cu acest specific din lume. Muzeul deține o colecţie de lucrări realizate în perioada secolelor XVI – XX, hărţi vechi şi gravuri ce reprezintă în principal provinciile româneşti, țări şi regiuni europene, precum şi hărţi astronomice și planuri de oraș. Muzeul își propune ca, prin grija pentru patrimoniu și interpretarea lui, prin activități destinate specialiștilor și comunităţii, să devină o instituție relevantă pentru public și pentru cultură, promovând cercetarea, interactivitatea, educația pe tot parcursul vieții, dialogul şi angajarea creativă. Muzeul organizează expoziții temporare, ateliere, conferințe, concerte și diverse alte evenimente, pentru un public variat, amator de experiențe culturale de calitate.

