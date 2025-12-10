„Bucuriile iernii”, la Romfilatelia și Poșta Română

Romfilatelia și Poșta Română au introdus în circulație emisiunea de mărci poștale „Bucuriile iernii”. Componentele emisiunii, două mărci poștale și un plic „prima zi” ilustrează în imaginile lor atmosfera caracteristică lunii decembrie, o lună în care anotimpul zăpezilor, vacanțele școlarilor și așteptarea darurilor se reunesc într-o trăire în care optimismul și bucuriile se regăsesc mai mult ca oricând.

Prezență remarcabilă în lumea desenelor, simbol al copilăriei, Veronica Neacșu, talentat artist ilustrator, membru al Clubului ilustratorilor (înființat în anul 2006), a gândit și executat grafica regăsită în imaginile mărcilor poștale ale emisiunii menționate.

Dansul fulgilor de nea, cetina bradului, omul de zăpadă, pomul Crăciunului, cele mai cunoscute daruri primite de cei mici și Steaua Nașterii Domnului, regăsite într-o imagistică cu o cromatică și un design care reflectă conceptual lumea copiilor, prezintă într-un mod original momentul sărbătorii Crăciunului, într-o conviețuire cu sentimentul dăruirii către semeni care să materializeze simțămintele de prețuire și întrajutorare.

Iarna este un anotimp rece. Ce bucurii ar putea să aducă iarna? se întreabă unii pesimiști. Răspunsuri de susținere a definiției titlului emisiunii sunt mai multe, dintre care amintim câteva: bucuria truditorilor câmpurilor roditoare pentru că mantaua albă a zăpezilor se materializează ca o plapumă a grâului și o condiție decisivă pentru lucrările pregătitoare ale ogorului de primăvară; bucuria tuturor copiilor, pentru care bătaia cu bulgări de nea, săniușul și construirea oamenilor de zăpadă readuc optimismul și dragostea de viață în toate familiile; ghirlandele luminoase care aduc aievea, în preajma noastră, feeria celor mai frumoase basme cu zâne, cu feți-frumoși și steluțe plimbătoare care luminează bolta cerului nopților lungi de iarnă; împodobirea bradului, care readuce lângă globurile și beteala lui sclipitoare pe toți membrii familiei și primește sub cetina lui numeroase daruri ale căror valoare este calculată după gradul de cumințenie al copiilor, cărora le sunt destinate. Adăugăm la aceste succinte argumente, lumea tradițiilor Crăciunului religios în care se regăsesc cetele de colindători, mersul cu „Steaua”, urările de bine, bucurii și noroc, adresate de purtătorii sorcovei, aroma merelor, nucilor și cozonacilor nelipsiți de la masa festivă a marii sărbători a Nașterii Domnului.

Imaginile celor două mărci poștale expun cu claritate povestea Bucuriilor iernii. Un om de zăpadă transformat în iepuraș (valoarea nominală de 5,50 Lei), o paradă simbolică a jucăriilor tradiționale, în care un elefant este folosit să suporte greutatea numeroaselor daruri și Steaua Nașterii Domnului (valoarea nominală de 8 Lei) compun cu finețe și emoție atmosfera definită de titlul emisiunii.

Plicul „prima zi” imaginează, în desenul său, un Moș Crăciun deghizat într-un brad împodobit cu globuri luminoase, constituindu-se într-un simbol definitoriu ca o reuniune a sărbătorii Nașterii Domnului cu sărbătoarea darurilor de la care nu lipsește Pomul Crăciunului.

