BACH by NIGHT - O seară dedicată geniului baroc

Vă invităm la BACH by NIGHT - un concert cu un repertoriu integral Bach. Practic, o seară dedicată geniului baroc. Sâmbătă, 28 iunie 2025, de la ora 19:00, la Sala Radio.

Concertul îl are va figură centrală pe Johann Sebastian Bach, probabil cel mai relevant compozitor al Barocului muzical. Repertoriul pune în prim plan vioara în creația concertistică a lui J.S. Bach (printre altele, „dublul concert de Bach” - BWV 1043) iar interpretarea aparține unor muzicieni de excepție: ansamblul de muzică barocă SEMPRE alături de invitata acestora, spumoasa violonistă poloneză Martyna Pastuszka.

Proiectul și se constituie în concertul de închidere al ediției 2025 a Stagiunii de Muzică Veche București (ce a fost deschisă tot cu un concert Bach) și promite un eveniment pentru cei care simt muzica dincolo de sunet.

Pentru mai multe informații și pentru bilete, vă rugăm să accesați: https://tinyurl.com/BachbyNight

BACH by NIGHT, un omagiu adus marelui compozitor în 2025, anul aniversar Johann Sebastian Bach (340 de ani de la naștere și 275 de ani de la moartea). Despre acesta s-au scris mii de pagini, grupate în sute de volume și articole, elaborate de muzicologi, interpreți sau alți specialiști interesați de personalitatea și creația sa. Iar asta pentru că, în afară de rolul decisiv pe care l-a avut în evoluția istoriei muzicii universale, Bach a lăsat posterității mii de pagini de muzică.

În PROGRAM:

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750):

Suita orchestrală în re major (BWV 1068):

Ouverture - Air - Bourees - Gavottes – Gigue

Sinfonia în re minor din Cantata BWV 35

Concertul în la minor (BWV 1041) pentru vioară și orchestră de coarde:

Allegro – Andante – Allegro Assai.

Concertul în re minor (BWV 1043) pentru două viori și orchestră de coarde:

Vivace - Largo ma non tanto – Allegro

Concertul în re major (BWV 1064R) pentru trei viori și orchestră de coarde:

Allegro – Adagio – Allegro.

INTERPRETEAZĂ:

Martyna Pastuszka (vioară barocă și conducere muzicală) și

ansamblul de muzică barocă SEMPRE:

Răsvan Dumitru / Melinda Béres – vioară barocă

Tamara Dica – violă barocă

Zsombor Lázár - violoncel baroc

István Csata – contrabas

Raluca Enea – clavecin

Lucrările de tipul concertelor, compuse de Johann Sebastian Bach, reprezintă o parte consistentă a creației sale. Din punctul de vedere al interpretului, atât concertele pentru clavecin / clavecine și orchestră de coarde cât și cele pentru vioară / viori și același ansamblu orchestral, ocupă un loc special în repertoriul personal, un nou privilegiu, oferit cu fiecare interpretare în parte. Atât solistul cât și membrii ansamblului au de fiecare dată ocazia de a descoperi lumea fascinantă a liniilor instrumentale principale sau secundare, modul lor ingenios și, totodată, firesc de a se împleti în redarea unui discurs muzical dantelat sau suav. Și corzile înalte, și cele grave au ocazia de a intui, împreună cu solistul, momentele de tip cadențial și rezolvările lor dar și libertățile de ornamentare ce li se oferă pe parcurs. Toate acestea nu fac decât să dezvăluie în imaginea ascultătorului universul sonor al afectelor fiecăreia dintre părțile acestor minunate lucrări.

Majoritatea acestor lucrări au fost compuse de Bach în perioada petrecută la Leipzig și au fost, se pare, dedicate ansamblului Collegium Musicum. Ele erau în mare parte destinate stagiunii muzicale organizate la Zimmermansches Kaffeehaus iar Bach se afla la conducerea unui ansamblu orchestral format, nu de puține ori, din discipoli ai săi, între care și proprii copii ce aveau așadar ocazia să-și demonstreze măiestria instrumentală alături de tatăl lor.

Unele dintre aceste lucrări sunt transcripții ale altor concerte sau ale unor lucrări compuse inițial de alți compozitori. Câteva exemple în acest sens sunt: concertul BWV 1054 care este transcripția pentru clavecin a concertului BWV 1042 pentru vioară și orchestră de coarde, concertul BWV 1062 – transcripția pentru două clavecine a concertului BWV 1043 pentru două viori și orchestră de coarde, concertul BWV 1065 – transcripția pentru patru clavecine a concertului RV 580 pentru patru viori a lui Antonio Vivaldi, etc.

Fie că este vorba despre concerte cu un singur instrument sau cu mai multe instrumente solo, fiecare dintre acestea este tratat în mod egal, conținând ample expuneri care pun în evidență calitățile timbrale și tehnice ale instrumentelor sau pasaje cadențiale ce favorizează abilitățile improvizatorice ale soliștilor instrumentiști.

În ceea ce privește alegerea ansamblului instrumental de acompaniament, se știe că Bach era un om foarte practic. De asemenea, compunând și cântând atât de mult propriile lucrări, era nevoit să se adapteze de fiecare dată la disponibilitatea muzicienilor cu care lucra. Firește, dacă avea la dispoziție un număr mai mare de muzicieni, aceștia puteau forma un ansamblu orchestral mai consistent; dacă nu avea această posibilitate, ansamblul de acompaniament putea da un randament foarte bun și cu un singur instrumentist la fiecare „partidă”. Și în prezent, această metodă de alcătuire a ansamblului este adesea utilizată în interpretarea lucrărilor de tip concert din muzica veche iar noi am preluat-o în cadrul proiectelor noastre.

Chiar și cu un ansamblu orchestral de mici dimensiuni, concertele bachiene pentru instrument(e) solist(e) și orchestră de coarde sunt fermecătoare prin sonoritățile lor pline de personalitate. Ele reprezintă o provocare pentru muzicienii interpreți care vor avea surpriza să descopere ceva inedit, cu fiecare nouă interpretare.

MARTYNA PASTUSZKA

Violonista Martyna Pastuszka s-a născut în Silezia Superioară, Polonia. De-a lungul anilor, s-a impus ca una dintre cele mai valoroase muziciene din generația sa, concertând în toată Europa ca solistă, concertmaestru, interpret în ansambluri camerale și dirijor de orchestră. Colaborează frecvent cu ansambluri renumite în Europa, precum Collegium 1704, Le Cercle de l'Harmonie și Collegium Vocale Gent al lui Philippe Herreweghe. A evoluat în postură de concertmaestru sau solistă cu ansamblurile Le Concert de la Loge, Concerto Copenhagen, Hofkapelle München, Capella Cracoviensis, Le Parlement de Musique, Le Concert Lorrain, Collegium Marianum, etc. De asemenea, Martyna colaborează în mod regulat cu ansamblul Altera pars și Ensemble Polyharmonique.

În 2012, Martyna a fondat „{oh!} Orkiestra”, ansamblu de muzică veche în compania căruia apare în mod frecvent la festivaluri și în săli de concert renumite, alături de artiști precum Andreas Staier, Max Emanuel Cencic, Jakub Józef Orliński, Jean-Guihen Queyras, Vincent Dumestre, Barthold Kuijken și Lorenzo Coppola, Julia Lezhneva, Kristian Bezuidenhout, Chouchane Siranossian.

Împreună cu Anna și Krzysztof Firlus formează grupul „{oh!} Trio” cu care au lansat recent albumul „Portraits” (DUX) care celebrează repertoriul de cameră baroc francez. Printre viitoarele lansări se numără Simfoniile lui Karol Lipiński (NIFCCD) și cantatele timpurii ale lui Telemann cu Ensemble Polyharmonique (CPO). Martyna a fost numită director artistic pentru ediția din 2022 a Festivalului „Misteria Paschalia” din Cracovia.

Până în prezent, Martyna Pastuszka are o discografie impresionantă de peste 60 de albume. Ultimele sale înregistrări au fost apreciate prin multiple nominalizări la premii prestigioase, inclusiv Premiul Fryderyk, Premiul Koryfeusz Muzyki Polskiej, ICMA și Premiul Cultural Polonez Paszport Polityki la categoria „personalitatea anului”. În 2021, a fost nominalizată pentru premiul OPUS Klassik la categoria „dirijorul anului” pentru înregistrarea Gismondo, re di Polonia de Leonardo Vinci (Parnassus Arts productions). În septembrie 2022, Martyna împreună cu „{oh!} Orkiestra” în calitate de ansamblu rezident, s-a întors la Festivalul de Operă Barocă de la Bayreuth pentru a conduce o nouă producție scenică de operă a operei Alessandro nell'Indie de Leonardo Vinci, precum și o versiune de concert a operei Il Nascimento dell'Aurora de Tomaso Albinoni. În 2021, televiziunea publică poloneză Kultura a înregistrat un documentar despre Martyna Pastuszka și „{oh!} Orkiestra” intitulat „Nie jestem maestro” [Nu mă numiți maestru]. Pe lângă activitatea sa concertistică, Martyna Pastuszka predă vioară barocă din 2007 la Academia de Muzică din Katowice, Polonia.

SEMPRE

Ansamblul de muzică barocă SEMPRE a fost fondat în anul 2020 de clavecinista Raluca Enea și reunește muzicieni specializați în interpretarea muzicii vechi. Repertoriul abordat este, în principal, cel al Barocului muzical de secol XVIII dar programele de concert abordează și piese aparținând sec. al XVII-lea sau lucrări din perioada premergătoare Clasicismului muzical.

Preocupările membrilor ansamblului se referă la autenticitatea interpretării (atât din perspectiva stilisticii muzicale cât și din cea a instrumentelor utilizate – copii după originale istorice) și la cercetarea muzicologică minuțioasă, aspecte ce permit abordarea unor concepte repertoriale originale. Muzicienii ce formează ansamblul s-au specializat în domeniul muzicii vechi în cadrul unor instituții de prestigiu din Europa și au o activitate de peste 20 de ani în domeniul interpretării acesteia.

Ansamblul are o structură modulară, adaptabilă mai multor tipuri de repertoriu, mergând de la formule camerale de duo sau trio, până la formule extinse, de tip orchestral. Deși înființat relativ recent ansamblul are o activitate intensă fiind prezent până acum la cele mai importante evenimente de profil din țară, precum Festivalul Internațional „George Enescu”, Festivalul de Muzică Veche București, Festivalul de Muzică Veche Miercurea-Ciuc, etc. Ansamblul SEMPRE colaborează cu muzicieni importanți din domeniul muzicii baroce precum violonista Mira Glodeanu. Între proiectele următoare ale ansamblului se numără două colaborări cu violonistele Petra Müllejans și Martyna Pastuszka și finalizarea albumului audio „Sempre Vivaldi”.

Între producțiile din ultimii doi ani ale ansamblului se numără: „Sempre Vivaldi”, „Haendel vs Haendel”, „Les Caractères”, „Baroque unknown”, „Sparkling Haendel”, „Bach by night”, „To B or not to B”, „Soli e tutti”, „Sempervivum”, „Stylus Fantasticus” (ultimele trei proiecte sunt realizate împreună cu violonista Mira Glodeanu), „Black and White. Vivaldi”, „La Notte”, „La Follia”, „Exotique”, „Bach 340”, „Naturalia by Sempre”, „Stylus Fantasticus”.

Concertul „BACH by NIGHT” este organizat de Asociația Antiqva (organizatoarea Festivalului și a Stagiunii de Muzică Veche București) în parteneriat cu: Institutul Polonez, Institutul Liszt - Cultural Maghiar București și Fundația Calea Victoriei.

