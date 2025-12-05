„Arta socialistă între propagandă și avangardă”, o incursiune în creația artistică sub regimul totalitar comunist

Muzeul de Istorie și Artă din Zalău a găzduit joi, 4 decembrie 2025, vernisajul a expoziției „Arta socialistă între propagandă și avangardă”.

Expoziție își propune să aducă în atenția publicului modul în care arta a fost modelată, constrânsă și dirijată de ideologia oficială, dar și felul în care artiștii au încercat să manifeste libertate creatoare și subtilă rezistență într-o perioadă dominată de control politic, informează Muzeul de Istorie și Artă din Zalău.

Conform sursei citate, expoziția explorează tensiunile dintre directivele propagandistice impuse de liderii comuniști și expresiile individuale ale artiștilor care au căutat să depășească limitele realismului socialist, integrând influențe avangardiste sau teme personale într-un context restrictiv. Materialele expuse ilustrează complexitatea actului artistic în anii comunismului românesc.

Evenimentul este dedicat, în mod special, pictorului sălăjean Ioan Sima, ctitor al galeriei de artă din Zalău și una dintre personalitățile culturale care au creat și au evoluat în această perioadă dificilă. Prin includerea operei și parcursului său, expoziția oferă o perspectivă locală asupra unei teme cu relevanță națională.