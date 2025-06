„Anghel Saligny - 100 de ani de la moarte” - Simpozion comemorativ la Academia Română

Academia Română găzduiește marți, 17 iunie 2025, la ora 10, simpozionul omagial „Anghel Saligny - 100 de ani de la moarte”.

Evenimentul va avea loc în Aula Academiei Române, și va putea fi urmărit și prin intermediul platformei de comunicare video și audio Zoom, accesând acest link (Meeting ID: 847 9358 3247, Passcode: 519638), informează un comunicat al Academiei Române.

Alocuțiuni:

- acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, președintele Comitetului Româm de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii – CRIFST

Anghel Saligny, academicianul

- prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române, director general al Bibliotecii Academiei Române

Acad. Ioan Bianu, director al Bibliotecii Academiei Romane (1884-1935), despre Anghel Saligny

- prof. univ. em. dr. ing, Valeriu V. Jinescu, președintele Academiei de Științe Tehnice din România – ASTR

Anghel Saligny, inginerul

- prof. univ. dr. ing. Radu Văcăreanu, rectorul Universității Tehnice de Construcții București –UTCB

Anghel Saligny, profesorul

Prelegeri tematice:

- prof. em. dr. ing. Dan M. Frangopol, membru de onoare al Academiei Române, membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, inaugural holder of the Fazlur R. Khan Endowed Chair of Structural Engineering and Architecture at Lehigh Univer, USA

Reliability, Risk, Resilience and Sustainability of Highway Bridges under Multi-Hazards

- dr. ing Victor Popa, membru al Academiei de Științe Tehnice din România – ASTR, președinte al Secției de construcții și urbanism

Podurile rutiere peste canalele navigabile din România

Film: Pasajul hobanat de autostradă peste DN1 la Bărcănești

- conf. dr. ing. Edward Petzek, director general al SSF România

Poduri eficiente și modulare concepute și aplicate în România

Moderator: acad. dr. ing. prof. em. Dan Dubina