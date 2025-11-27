Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
85 de ani de la moartea lui Nicolae Iorga

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 27 noiembrie 2025

Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, a comemorat, joi, 27 noiembrie, 85 de ani de la moartea lui Nicolae Iorga.

În cadrul evenimentului a fost vernisată expoziția temporară „Vălenii de Munte – așa cum l-a văzut Nicolae Iorga”, o mărturie despre orașul care a devenit altarul muncii și gândurilor sale.

„Vederile și fotografiile vechi par că s-au deschis ca niște ferestre, lăsând să intre lumina unei lumi care încă ne privește. Printre obiectele expuse se află și câteva vederi prețioase din colecția domnului Mihai Chiroiu, imagini rare care readuc la viață vechiul târg, cu străzi curate și clădiri austere, exact așa cum îi vedea Iorga în anii săi de strălucire”, scrie Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte, pe pagina de Facebook a instituției.

Pe 27 noiembrie 1940, in jurul orei 17:30 s-au prezentat la vila lui Nicolae Iorga din Sinaia şapte indivizi, care au spus doamnei Ecaterina Iorga că sunt de la Poliţia Legionară a capitalei şi că au venit să-l ridice pe profesor pentru un interogatoriu.Aceştia ştiau ca profesorul se află la Sinaia sau la Vălenii de Munte de la fiul savantului, caruia îi facuseră o vizită in dimineaţa aceleiaşi zile, întrebând de tatăl său.

Doamna Iorga a presimţit ca era ceva dubios la cei şapte indivizi şi l-a scuzat pe Iorga că nu poate primi vizite, fiind bolnav. Prea puţin au contat spusele doamnei. Necunoscuţii au intrat în casă şi au mers după servitoarea ce ducea ceai viitoarei victime.

Nicolae Iorga se afla la biroul său, scriind „Istoria Universală”. Legionarii l-au luat pe Iorga în maşină, care nu s-a opus şi au zis că merg la Bucureşti pentru interogatoriu. Profesorul, pentru a-şi linişti familia, nu s-a panicat şi a cerut servitoarei să-i lase materialele pe birou, căci când se va întoarce va mai lucra la ele. In maşina două persoane s-au urcat în faţă cu Iorga, patru în spate, iar unul a rămas pe jos.

A doua zi, 28 noiembrie 1940, corpul savantului a fost găsit aruncat pe câmpul dintre Ploieşti şi comuna Strejnic. Un conducător auto ce trecea prin zonă a sesizat acestea. Lângă cadavru s-au găsit nouă tuburi de cartuşe. Corpul victimei era acoperit cu brumă, ceea ce indică faptul că asasinarea s-a făcut înainte de ora 24. Asasinatul a fost conceput la Bucureşti şi executat tot de persoane cu domiciliu în Bucureşti.

