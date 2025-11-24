Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
35 de ani de activitate ai Clubului Olimpic Brașov

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 24 noiembrie 2025

Înființat în 1990, Clubul Olimpic Brașov aniversează 35 de ani de activitate neîntreruptă. Cu acest prilej, Muzeul Județean de Istorie Brașov, prin Secția Olimpia - Muzeul Sportului și Turismului Montan, propune publicului prima expoziție realizată exclusiv cu patrimoniu sportiv provenit de la foștii campioni brașoveni.

Vă invităm luni, 24 noiembrie, de la ora 13:00, la Olimpia - Muzeul Sportului și Turismului Montan, la un eveniment dedicat excelenței sportive brașovene!

De-a lungul celor 125 de ani de participare a României la Jocurile Olimpice moderne, sportivii brașoveni au scris istorie, aducând acasă 13 medalii olimpice, câștigate de 11 sportivi remarcabili.

Dar povestea performanței brașovene depășește cu mult Jocurile Olimpice. De la pionierul Vintilă Cristescu (St. Moritz 1928), până la sportivii care au reprezentat România la Paris 2024, generații întregi au obținut rezultate extraordinare la campionate mondiale, europene, universitare, balcanice, naționale și competiții internaționale”, scrie Olimpia - Muzeul Sportului și Turismului Montan, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, expoziția reunește obiecte unicat — medalii, trofee, echipamente și fotografii — inclusiv medalia olimpică a lui Rareș Dumitrescu, medaliile mondiale ale lui Cezar Nica și medalia istorică a lui Gheorghe Gîrniță la biatlon. Fiecare piesă spune povestea pasiunii, sacrificiilor și reușitelor sportivilor care au dus numele Brașovului în lume.

