Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

Pompiliu Nistor, un medic erou

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei

Fiul preotului Dionisie Nistor, născut la 16 octombrie 1883, Pompiliu Nistor începe școala în satul natal Vâlcele, din actualul județ Covasna. Continuă liceul la Brașov, iar din 1902 se înscrie la Facultatea de Medicină a Univerității din Budapesta, absolvind-o 6 ani mai târziu. Până la înrolarea în armata austro-ungară lucrează ca medic secundar la spitalul din Arad, apoi în circumscripția medicală Zărnești.

În iunie 1917 ajunge la Iași cu primul batalion de voluntari și începe să activeze în cadrul unitaților medico-sanitare ale aramatei române din Moldova, fiind numit medic-șef al Regimentului I Voluntari Turda. În primăvara următoare își cunoaște viitoarea soție, brașoveanca Virgilia Braniște, care, dedicată cauzei românești, se angajase și ea ca soră de caritate în cadrul armatei române. Demobilizat, Pompiliu Nistor revine ca medic rural la Zărnești. Preocupat de starea de sănătate a populației, în anul 1925 a realizat o achetă asupra cauzelor apariției gutei, în comunele Zărnești, Poiana Mărului, Holbav, Tohanu Vechi și Tohanu Nou. Chiar și după pensionare, în anul 1944, a continuat să lucreze ca medic școlar. Încetează din viață la 19 iulie 1961, fiind inmormântat în Șcheii Brașovului.

Dincolo de activitatea sa profesională, ardeleanul Pompiliu Nistor, este cunoscut ca un luptător fervent pentru desăvârșirea unității românești. Trebuie subliniată contribuția sa la redactarea „Manifestului voluntarilor români, ardeleni și bucovineni”, cunoscut și sub denumirea „Declarația de la Darnița”, document socotit a fi precedat ”Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia” din 1 decembrei 1918.

Povestea lui este spusă la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, în cadrul expoziției temporare „Haina îl face pe om- Incursiune în codul vestimentar de odinioară,” expoziție ce aduce în fața publicului legătura dintre vestimentație și statutul profesional. Program de vizitare: miercuri - duminică, în intervalul orar 10:00-18:00.

Foto : Pompiliu Nistor, Colecția Muzeului Prima Școală Românească

Mai multe pentru tine...
Somptuozitatea unui costum popular într o fotografie veche jpeg
Somptuozitatea unui costum popular într-o fotografie veche
br2 jpg
„Jocul și dansul tradițional din sud-estul Transilvaniei”
cp1 jpg
Costumul de sărbătoare în secolul al XIX-lea, un element al identității
Cine a fost singurul militar executat pentru crime de război după Războiul Civil American jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cine a fost singurul militar executat pentru crime de război după Războiul Civil American
Povestea Tinei Livanos, cea mai frumoasă femeie din Grecia, pentru care s au luptat doi magnati Aristotel Onassis și Stavros Niarchos jpeg
📁 Biografii
Povestea Tinei Livanos, cea mai frumoasă femeie din Grecia, pentru care s-au luptat doi magnati Aristotel Onassis și Stavros Niarchos
Vlad Tepeş Legendă şi Istorie jpeg
📁 Istorie Medievală Românească
Vlad Tepeş - Legendă şi Istorie
Epopeea lui Ghilgameş şi dorul nemuririi jpeg
📁 Antichitate
Epopeea lui Ghilgameş şi dorul nemuririi
orlando and the remains of percy fawcett webp
📁 Biografii
Percy Fawcett, exploratorul britanic care a dispărut în timp ce descoperea o civilizație antică în Amazon
Maria Callas – Pasiuni şi scandaluri jpeg
📁 Biografii
Maria Callas – Pasiuni şi scandaluri
mihaela runceanu jpeg
📁 Biografii
Povestea nemuritoarei Mihaela Runceanu. Unde trăiește liniștit criminalul ei?
Mao Zedong revoluţionarul, făuritorul şi dictatorul Republicii Populare Chineze png
📁 Comunism
Mao Zedong - revoluţionarul, făuritorul şi dictatorul Republicii Populare Chineze
Ion I Moţa Spiritul de jertfă i a adus sfârşitul jpeg
📁 Istorie recentă
Ion I. Moţa - Spiritul de jertfă i-a adus sfârşitul