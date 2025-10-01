Pompiliu Nistor, un medic erou

Fiul preotului Dionisie Nistor, născut la 16 octombrie 1883, Pompiliu Nistor începe școala în satul natal Vâlcele, din actualul județ Covasna. Continuă liceul la Brașov, iar din 1902 se înscrie la Facultatea de Medicină a Univerității din Budapesta, absolvind-o 6 ani mai târziu. Până la înrolarea în armata austro-ungară lucrează ca medic secundar la spitalul din Arad, apoi în circumscripția medicală Zărnești.

În iunie 1917 ajunge la Iași cu primul batalion de voluntari și începe să activeze în cadrul unitaților medico-sanitare ale aramatei române din Moldova, fiind numit medic-șef al Regimentului I Voluntari Turda. În primăvara următoare își cunoaște viitoarea soție, brașoveanca Virgilia Braniște, care, dedicată cauzei românești, se angajase și ea ca soră de caritate în cadrul armatei române. Demobilizat, Pompiliu Nistor revine ca medic rural la Zărnești. Preocupat de starea de sănătate a populației, în anul 1925 a realizat o achetă asupra cauzelor apariției gutei, în comunele Zărnești, Poiana Mărului, Holbav, Tohanu Vechi și Tohanu Nou. Chiar și după pensionare, în anul 1944, a continuat să lucreze ca medic școlar. Încetează din viață la 19 iulie 1961, fiind inmormântat în Șcheii Brașovului.

Dincolo de activitatea sa profesională, ardeleanul Pompiliu Nistor, este cunoscut ca un luptător fervent pentru desăvârșirea unității românești. Trebuie subliniată contribuția sa la redactarea „Manifestului voluntarilor români, ardeleni și bucovineni”, cunoscut și sub denumirea „Declarația de la Darnița”, document socotit a fi precedat ”Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia” din 1 decembrei 1918.

Povestea lui este spusă la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, în cadrul expoziției temporare „Haina îl face pe om- Incursiune în codul vestimentar de odinioară,” expoziție ce aduce în fața publicului legătura dintre vestimentație și statutul profesional. Program de vizitare: miercuri - duminică, în intervalul orar 10:00-18:00.

Foto : Pompiliu Nistor, Colecția Muzeului Prima Școală Românească

