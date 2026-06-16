Marjane Satrapi, femeia care a ajutat lumea să înțeleagă Iranul

Vestea morții artistei franco-iraniene Marjane Satrapi, la 4 iunie 2026, la vârsta de numai 56 de ani, a stârnit emoții care depășesc cu mult lumea benzilor desenate și a cinematografiei. I s-au adus omagii ca unei artiste directe, puternice, iubitoare de libertate și unei critice neobosite a Republicii Islamice Iran. Nimic din toate acestea nu este inexact. Totuși, importanța operei sale nu se limitează la atât.

Marjane Satrapi a realizat ceva rar: a făcut Iranul ușor de înțeles. Mai mult decât atât, i-a surprins esența umană. Umorul ei, tendința spre autoironie și importanța pe care o acorda poveștilor de familie și contradicțiilor personale reflectă aspecte profund înrădăcinate în cultura iraniană, unde tragedia și comedia coexistă adesea în aceeași narațiune.

A face Iranul inteligibil pentru cei care nu sunt iranieni

Timp de decenii, Iranul a fost privit adesea printr-o lentilă concentrată în principal asupra strategiei și securității. Pentru lumea occidentală, țara era inseparabil legată de Revoluția Islamică din 1979, criza ostaticilor americani, mullahii și teocrația, tensiunile regionale și sancțiunile internaționale. Iranienii înșiși erau adesea eclipsați de regimul lor. Tocmai această perspectivă a contribuit Satrapi să o transforme.

Când Persepolis a apărut între 2000 și 2003, relatarea sa autobiografică despre viața în Iran era departe de a fi o analiză politică convențională. Romanul grafic povestea despre o copilărie, o familie și o adolescență marcate de revoluție și război. Tocmai această abordare i-a conferit forța. Relatând povestea Iranului din perspectiva unei fetițe și apoi a unei tinere femei, Marjane Satrapi a permis unui public larg să înțeleagă o realitate care le era străină. Țara nu mai apărea ca o entitate abstractă, ci ca o societate populată de indivizi confruntați cu alegeri, contradicții, speranțe și deziluzii.

Adaptarea sa într-un film de animație, în 2007, i-a extins și mai mult audiența internațională și a ajutat milioane de spectatori să descopere această altă față a Iranului.

Persepolis, o „revelație” despre Iran

Pentru mulți occidentali, Persepolis a reprezentat și o revelație neașteptată: dincolo de sloganuri, crize diplomatice și mulțimi revoluționare existau familii, adolescenți, certuri, vise și griji cu care se puteau identifica. În acest fel, lucrarea a scos la lumină ceea ce marile evenimente lasă adesea în umbră. Iranul a încetat să mai fie doar o problemă internațională și a redevenit o societate umană. Această capacitate de a crea conexiuni explică fără îndoială de ce opera sa continuă să rezoneze cu noile generații.

La douăzeci și șase de ani de la publicarea primului volum, Persepolis rămâne pentru mulți primul contact cu societatea iraniană.

Puține opere au jucat un rol comparabil în descoperirea Iranului contemporan.

Însă rolul de „constructor de punți” între două culturi nu surprinde pe deplin cine a fost Marjane Satrapi. Opera sa nu simplifică Iranul; ea îi surprinde diversitatea și tensiunile. Satrapi descrie părinți progresiști, dar atașați anumitor tradiții; oameni care ocolesc regulile fără a-și respinge societatea; exilați critici față de Iran, dar uneori dezamăgiți de Occident; personaje care își păstrează capacitatea de a râde în fața represiunii.

Una dintre marile forțe ale Persepolis este faptul că prezintă simultan multiple niveluri ale experienței umane. Represiunea politică coexistă cu umorul. Constrângerile sociale nu eclipsează niciodată strategiile individuale de adaptare. Tradiția nu exclude dorința de modernitate. Există conformism, dar și disidență. Iranul care se desprinde din paginile romanului grafic nu este nici o țară statică, nici o societate uniformă.

Aceste numeroase fațete ale societății iraniene contrastează cu imaginile adesea simpliste prin care Iranul este perceput în străinătate. Accentul pus pe indivizi și nu pe abstracțiuni se regăsește și în alte benzi desenate ale lui Satrapi, precum Broderii (Embroideries) sau Pui cu prune (Chicken with Plums), în care explorează relațiile de familie, normele sociale și dorințele și frustrările unei societăți iraniene rareori prezentate în toată complexitatea ei.

A face exilul inteligibil pentru diaspora iraniană

Totuși, semnificația lui Persepolis nu se limitează la modul în care Iranul este văzut din exterior. Opera a avut un ecou aparte și în rândul multor iranieni care trăiesc în Europa, America de Nord sau în alte părți ale lumii, deoarece relatează o experiență adesea greu de exprimat în cuvinte: aceea a exilului. Nu exilul eroic sau tragic al marilor narațiuni naționale, ci exilul vieții de zi cu zi. Cel al neînțelegerilor, al ciocnirilor culturale și al dificultăților de comunicare. Cel al oamenilor care încearcă să-și găsească locul într-o nouă societate fără a renunța complet la rădăcinile lor. Persepolis a surprins cu mare acuratețe modul în care așteptările se ciocnesc de realitate.

Occidentul, așa cum este imaginat de la Teheran, nu este întotdeauna ceea ce descoperă iranienii la sosire. Normele sociale, relațiile umane, prieteniile și experiențele romantice nu corespund neapărat imaginii pe care și-o formaseră. Acesta este, fără îndoială, unul dintre motivele pentru care atât de mulți iranieni proveniți din familii de imigranți s-au regăsit în povestea ei.

Dincolo de contextul iranian, Satrapi exprimă o experiență mai universală: aceea de a fi prins între două lumi. De a trăi printre mai multe limbi, culturi și amintiri, fără a aparține pe deplin niciuneia dintre ele. Opera sa le-a oferit astfel multor iranieni din diaspora o oglindă în care își pot recunoaște propriile întrebări existențiale.

Acest aspect este poate mai puțin vizibil decât angajamentul ei față de cauze politice. Totuși, este esențial. Căci, în timp ce Satrapi i-a ajutat pe occidentali să înțeleagă mai bine Iranul, ea le-a oferit și multor exilați instrumentele necesare pentru a reflecta asupra propriilor parcursuri de viață. În felul său, a construit o punte în ambele direcții.

Acest rol de mediator explică fără îndoială locul special pe care îl ocupă opera sa. Ea nu ascunde niciodată contradicțiile Iranului. Dar nici nu prezintă Occidentul ca pe un ideal absolut sau ca pe o sursă inevitabilă de dezamăgire. Dimpotrivă, evidențiază complexitatea identităților multiple.

Astăzi, într-un moment în care Iranul rămâne în centrul tensiunilor internaționale, protestele, represiunea și tragediile umane care se desfășoară în întreaga țară își găsesc uneori cu greu locul printre analizele geopolitice.

Opera lui Marjane Satrapi ne amintește însă de un adevăr adesea uitat: nicio țară nu poate fi redusă la regimul său politic.

La mai bine de douăzeci și cinci de ani de la publicarea benzii desenate, Persepolis rămâne una dintre puținele opere capabile să facă Iranul inteligibil fără a-l scuza, critic fără a-l caricaturiza și uman fără a-l idealiza. Acesta este, fără îndoială, motivul pentru care continuă să fascineze și astăzi.

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Autor: Firouzeh Nahavandi, profesor emerit, Université Libre de Bruxelles (ULB)

Articol publicat inițial pe site-ul The Conversation (engleză) sub licență Creative Commons.

Foto sus: Marjane Satrapi, la Festivalul de la Cannes, în 2008 (© Georges Bird / Wikimedia Commons)

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