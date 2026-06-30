Adevărata poveste a Fraților Grimm

Simpla rostire a numelor lor evocă un strop de mister și magie: Frații Grimm sunt cunoscuți pentru faptul că au păstrat basmele germane care au devenit parte din imaginarul nostru colectiv, precum „Cenușăreasa”, „Hansel și Gretel” sau „Albă ca Zăpada”.

Dincolo de atât, cititorul obișnuit știe, de regulă, foarte puține despre folcloriștii înșiși. Din fericire, cei doi savanți au lăsat în urmă numeroase detalii și indicii despre viețile lor, pe lângă lucrările pe care le-au publicat, relatează The Archive.

Jacob și Wilhelm Grimm s-au născut la un an distanță, în 1785 și, respectiv, 1786, fiind fiii unui jurist și ai fiicei unui consilier municipal. Familia avea nouă copii, dintre care trei au murit în copilărie. Frații Grimm și-au petrecut primii ani în Hanau, pe atunci parte a Sfântului Imperiu Roman (astăzi în Germania).

Jacob era descris drept cel mai introvertit dintre cei doi. Era „mic de statură și suplu, cu trăsături bine conturate”, în timp ce Wilhelm era mai înalt, avea o față mai blândă, era sociabil și pasionat de toate artele. De asemenea, Wilhelm s-a confruntat, de-a lungul vieții, cu probleme de sănătate recurente.

Când aveau 10 și, respectiv, 11 ani, tatăl lor a murit. Fiind cei mai mari fii ai familiei, se aștepta ca ei să își asume responsabilități de adulți. Au urmat ani dificili, deoarece moartea celui care întreținea familia i-a împins în sărăcie și le-a provocat o instabilitate financiară care avea să dureze mulți ani. Totuși, aceste încercări i-au ajutat să-și dezvolte un puternic simț al muncii, o profundă dedicare față de educație și o legătură frățească ce avea să dureze întreaga lor viață.

Frații au urmat cursurile micii Universități din Marburg, unde au studiat dreptul. Acolo au dezvoltat și un interes deosebit pentru istorie, literatură și filologie. Wilhelm scria că „pasiunea cu care studiam vechea limbă germană ne-a ajutat să depășim deprimarea sufletească din acele vremuri”.

Începuturile carierei

După moartea mamei lor, în 1808, Jacob și-a asumat întreaga responsabilitate pentru frații și surorile mai mici. După finalizarea studiilor, a lucrat ca secretar la Kassel și a călătorit chiar de două ori la Paris pentru a recupera opere de artă furate în timpul invaziei lui Napoleon. Ulterior, și-a găsit un post de bibliotecar.

După o perioadă în care a urmat tratamente pentru afecțiuni cardiace și respiratorii, Wilhelm i s-a alăturat fratelui său ca bibliotecar la Kassel. Wilhelm s-a căsătorit în 1825, însă Jacob nu s-a căsătorit niciodată, iar cei doi au continuat să locuiască împreună.

Acești ani au fost foarte rodnici și din punct de vedere literar. În 1812 au publicat, probabil, cea mai cunoscută lucrare a lor: o colecție de 86 de povești populare, „Grimms Märchen” („Poveștile Fraților Grimm). În edițiile ulterioare au completat volumul cu noi povești. Au urmat și alte colecții, unele realizate în colaborare, altele scrise individual, axate în principal pe folclorul, istoria și literatura europeană.

Mutarea la Göttingen

În 1830, după ce niciunul dintre ei nu a fost numit în funcția de bibliotecar-șef, frații și-au mutat familia în Regatul Hanovrei și au început să lucreze la Universitatea din Göttingen. Jacob a devenit profesor și director al bibliotecii universitare, iar Wilhelm profesor; amândoi predau studii germanice.

Totuși, în 1837, au fost concediați. Regele Hanovrei, Ernest Augustus, dizolvase parlamentul și le ceruse funcționarilor publici să depună un jurământ de credință. Pentru că au refuzat să îl semneze, Frații Grimm și alți cinci profesori (cunoscuți împreună drept „Cei Șapte de la Göttingen”) au fost demiși. Jacob a fost chiar expulzat din Hanovra.

Ajunși din nou într-o situație financiară foarte dificilă, frații au început proiectul care avea să-i însoțească tot restul vieții: „Deutsches Wörterbuch”, un dicționar al limbii germane și cea mai ambițioasă lucrare a lor. Dicționarul era încă neterminat la moartea lor și a fost finalizat ulterior de alți cercetători. Astăzi, este cel mai amplu și mai cuprinzător dicționar al limbii germane.

Ultimii ani

Datorită intervenției regelui Prusiei, Frații Grimm au început să predea la Universitatea din Berlin și au primit burse care le-au permis să își continue cercetările. După revoluțiile din 1848, au fost aleși în parlamentul civil, una dintre principalele sale misiuni fiind unificarea Germaniei, pe atunci împărțită în numeroase principate. Amândoi susținuseră de mult timp această cauză, însă au devenit dezamăgiți de experiența lor în viața politică.

După retragerea din activitatea didactică și din cea politică, frații și-au continuat munca la „Deutsches Wörterbuch”. Wilhelm a murit în 1859, în urma unei infecții. Îndurerat și din ce în ce mai retras din viața publică, Jacob Grimm a continuat să lucreze singur la dicționar până la moartea sa, în 1863, la vârsta de 78 de ani.

O moștenire de durată

Pe lângă contribuțiile lor în domeniul folclorului, frații Grimm au avut un rol important și în dezvoltarea lingvisticii. Jacob a formulat ceea ce astăzi este cunoscut drept „Legea lui Grimm”, un set de legi fonetice referitoare la consoanele oclusive din proto-indo-europeană. El a susținut, de asemenea, folosirea caracterelor tipografice latine în locul celor gotice și scrierea substantivelor germane fără majusculă inițială, contribuind astfel la modernizarea limbii.

Cercetările fraților asupra folclorului au fost remarcabile pentru vremea lor, deoarece au acordat valoare poveștilor transmise de oamenii obișnuiți, și nu doar literaturii create de clasele educate. Munca și studiile lor au pus bazele cercetării moderne a folclorului ca disciplină academică.

„Poveștile Fraților Grimm” au popularizat basmele de origine germanică și le-au făcut cunoscute unui public mult mai larg. Colecția a fost inclusă de UNESCO în Registrul Memoria Lumii datorită importanței sale culturale. Deși contribuțiile lor academice sunt incontestabile, cea mai mare realizare a Fraților Grimm ar putea fi, pur și simplu, faptul că au încântat generații întregi de copii din întreaga lume timp de sute de ani.

Foto sus: Frații Jacob și Wilhelm Grimm, pictură de Elisabeth Jerichau-Baumann, din 1855, aflată la Staatliche Museen zu Berlin (© Wikimedia Commons)

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