Frankie Yale, mafiotul care a pus bazele Mafiei Italo-Americană din S.U.A

Frankie Yale (cunoscut și ca Francesco Ioele) a fost unul dintre cei mai temuți și respectați mafioți americani din Brooklyn, de la începutul secolului al-XX-lea, Președinte al Unione Siciliana (o organizație frățească siciliană care, până la Primul Război Mondial, devenise un mare cartel al crimei și se extisese în câteva din marile orașe ale S.U.A, ce se implica în diverse activități ilicite precum jafurile, prostituția, extorcarea sindicatelor muncitorești și alte crime), precum și , , nașul” lui Al Capone, cel care l-a introdus în această lume.[1]

I. Începutul vieții lui Franckie Yale

Francesco Ioele (căci acesta era numele inițial al lui Frankie Yale) se naște în Longobucco, Regatul Italiei, pe 22 ianuarie 1893, fiind fiul lui Domenico și al Isabellei Ioele.[2] Acesta a avut 2 frați (John și Angelo) și o soră (Assunta). El a ajuns, alături de familia sa în S.U.A în jurul anului 1900.[3] În perioada adolescenței, Ioele se împrietenște cu John Torrio, care-l introduce în Five Points Gang și-l pregătește pentru domeniul crimei organizate.[4] La scurt timp după ce Torrio pleacă la Chicago în 1909 (iar drumurile celor doi se despart), Ioele își , , americanizează” numele și devine Franckie Yale.[5] În ciuda înălțimii sale medii și a constituției sale corpolente, Yale e un bătăuș neînfricat și chiar un hoț priceput. În 1910 (pe când avea 17 ani), Yale și un prieten de al său (un wrestler pe nume Bobby Nelson) îi bat pe câțiva oameni în cadrul unei lupte ce are loc pe Insula Coney (o zonă faimoasă pentru petrecerea timpului liber din apropierea orașului New York), bătaie ce a implicat și spargerea unor tacuri și aruncarea unor bile de biliard.[6]

II.Frankie Yale devine șef al crimei organizate din Brooklyn

Asemeni mentorului său (Johnny Torrio), Franckie Yale e o nouă rasă de mafiot, una care punea business-ul mai presus de ego. După ce își începe cariera de mafiot cu câteva mici furtișaguri, Yale preia controlul comerțului cu gheață, prin vânzarea de , , protecție” (unor mici afaceriști ce se aliaseră cu el) și creând monopoluri. În 1917, cu încasările din aceste mici furturi (făcute în perioada adolescenței), Yale își deschide un bar, Harvard Inn Bar (pe Strada Seaside Walk din insula Coney).[7] Acolo, un tânăr, cu un aspect fizic masiv și cu valențe de mafiot, pe nume Al Capone își va căpăta faimoasele sale răni faciale, într-o dispută cu Franck Gallucio (după ce Capone flirtase cu sora lui Galuccio). După 2 ani în serviciul lui Yale (1917-1919), Capone va fi trimis către Chicago de către acesta și se va alătura organizației lui Torrio.[8]

Clanul lui Yale se implică în activități de extorcare de tipul , , Mâna neagră” (un fenomen criminalistic apărut în S.U.A la începutul secolului al-XX-lea) și a condus o serie de bordeluri. Clanul lor devine prima organizație criminală în stilul , , familiei mafiote”, ce includea italieni din toate regiunile Italiei și putea lucra în parteneriat și cu alte grupuri etnice (precum evreii sau irlandezii), dacă asta era spre binele afacerii. Serviciile lui Yale către , , clienții săi” includeau oferirea , , protecției” comercianților locali și controlarea serviciilor alimentare pentru restaurante, precum și livrări de gheață pentru rezidenții din cartierul Brooklyn (din orașul New York). O activitate secundară pentru care acesta era cunoscut era linia sa de trabucuri ieftine și de proastă calitate (împachetate în cutii ce aveau imprimate fața lui Yale pe ele). De asemenea el a mai deținut și Casa Funerară Uliano&Yale de pe 14th Avenue din New York (întrucât el și familia lui locuiau peste drum de acel loc). Când era întrebat despre profesia lui, Yale spunea ironic că e antreprenor de pompe funebre.

În afara lui Capone, printre mafioții care au lucrat pentru Yale la un moment dat sau altul s-au numărat Joe Adonis, Anthony , , Micul Augie” Carfano și Albert Anastasia. Asasinul de top al lui Yale era Willie , , Două cuțite” Altieri (poreclit astfel datorită metodei preferate de a-și executa victimele). În ceea ce privește viața lui personală, Yale a fost căsătorit cu Maria Delapia, alături de care a avut 2 fete (Rosa și Isabella).[9] Mai târziu, însă, cei doi s-au separat, iar în 1927, Yale a cunoscut-o pe Lucita (alături de care a mai avut încă o fiică, Angelina).

În mai 1920, Frankie Yale face prima victimă din cariera sa de mafiot, omorându-l personal pe șeful organizației mafiote Chicago Outfit din Chicago, Big Jim Colosimo (la ordinul prietenilor săi, John Torrio și Al Capone, acesta fiind și cel mai important mafiot ucis de Yale de-a lungul carierei sale în domeniul crimei organizate).[10]

III.Rivalii și încercările de asasinat asupra lui Frank Yale

Tradiția Mafiei Italo-Americane a afirmat pentru mult timp că Yale a purtat adevărate războaie pentru controlul docurilor din Brooklyn cu gruparea de mafioți irlandezi numită , , Mâna albă”. Cu toate acestea, cercetarea recentă făcută asupra acestui subiect a pus serios la îndoială acest fapt istoric și a arătat faptul că cei mai mari inamici ai lui Yale nu erau speculanții irlandezi, ci familiile italiene mafiote, care se luptau cu îndârjire pentru obținerea controlului asupra cartierului Brooklyn (din New York), în anii 1920.

Prima tentativă de asasinat cunoscută asupra lui Frankie Yale a avut loc la 6 februarie 1921, când el și doi dintre oamenii lui au fost prinși într-o ambuscadă în Lowe Manhattan (după ce au ieșit afară din mașina în care se aflau pentru a duce la un banchet).[11] În urma acestui incident, unul dintre bodyguarzii lui Yale a fost rănit, iar altul ucis, în timp ce Yale a căpătat o rană serioasă la plămâni.

La 5 luni după această primă tentativă de asasinat, pe 15 iulie 1921 are loc o a doua tentativă de asasinare asupra sa, când Yale, fratele său (Angelo) și alți 4 oameni conduceau pe Cropsey Avenue (o stradă din cartierul Bath Beach din New York), iar o altă mașină (plină ochi cu mafioți înarmați) îi reperează, iar acei mafioți deschid focul asupra lui Yale și a fratelui său.[12] În urma acestui atac, Angelo și unul din oamenii lui Yale au fost răniți. Se crede că acest atac lipsit de succes a fost îndreptat asupra lui Yale pentru a răzbuna moartea mafiotului Ernesto Melchiore, pe care Yale l-a ucis în seara de 5 iunie 1921, fratele lui Melchiorre, Silvio, fiind considerat , , eminența cenușie” din spatele acestui atac nereușit.

O a treia încercare de asasinat are loc pe 9 iulie 1923. Atunci, șoferul lui Yale (Franck Forte), duce familia la un botez ce avea loc la o biserică din apropierea locuinței lui, iar mașina în care se aflau Maria și cele două fete ale lui Yale e reperată de o altă mașină (în care se aflau 4 mafioți). Mafioții îl confundă pe Franck Forte cu șeful său (pe care îl căutau) și-l împușcă.

II. Incidentul de la Adonis Club

La primele ore ale dimineții de 26 decembrie 1925, șeful clanului irlandez Mâna Albă, Richard , , Pegleg” Lonergan și câțiva oameni de-ai săi sunt atacați în fața Adonis Club (un club din Brooklyn) de un grup de oameni ai mafiotului Frankie Yale și de Al Capone (care era în trecere prin zonă).[13] Lonergan plănuise să-și conducă oamenii înăuntrul clubului pentru a ataca gruparea lui Yale (care urmau să se adune acolo pentru petrecerea lor de Crăciun anuală), însă acesta îi avea pe Al Capone și oamenii lui (care știau cam ce avea să se întâmple), care pregătesc o ambuscadă și deschid focul asupra lui Lonergan, Aaron Harms, James “Ragtime” Howard, Paddy Maloney, Cornelius ’’Needles” Ferry și James Ferry.[14] În urma acestui incident, Lonergan, Ferry și Harms sunt uciși, iar Hart este rănit grav.

Totuși, o examinare a rapoartelor originale ale Poliției din New York, precum și mărturiile asupra incidentului nu susțin această versiune. Potrivit istoricului Patrick Downey, Incidentul de la Clubul Adonis a fost cel mai probabil, o reacție de moment la o ceartă pe care Needles Ferry (fiind beat) a avut-o cu Al Capone.

IV.Decăderea și moartea mafiotului Frankie Yale

La mijlocul anilor 1920, Yale era cunoscut drept unul dintre cei mai puternici gangsteri din Brooklyn. În afara numeroaselor sale escrocherii, el își face intrarea, totodată și în activități precum escrocheriile cu sindicatele muncitorești din New York și extorcările docurilor din acest oraș.[15] Totuși, în primăvara lui 1927, prietenia lungă dintre Yale și Capone începe să scârțâie. În calitate de mare importator de whiskey canadian, Yale îi livra o mare cantitate de whiskey lui Al Capone. De asemenea, Yale era cel care supraveghea sosirea băuturii și se asigura că acele camioane (cu destinația Chicago) treceau în siguranță prin New York. În curând, multe dintre camioane începeau să fie deturnate înainte să plece din Brooklyn. Suspectând o dublă învăluire, Capone îl roagă pe un amic de al său, James “Filsy DeAmato” să fie cu ochii-n patru pe camioanele sale. DeAmato îi raportează lui Al Capone că Yale, într-adevăr, îi deturna băutura. La puțin timp după acest incident, spionul lui Al Capone realizează că acoperirea lui fusese aruncată în aer și a încercat (fără succes, desigur) să-l împuște pe Frankie Yale, în noaptea de 1 iulie 1927. Șase zile mai târziu (pe 7 iulie 1927), DeAmato este ucis cu sânge rece pe o stradă din Brooklyn.[16]

Într-o ultimă încercare de a-și repara relația cu prietenul său de o viață, Al Capone îl invită pe Yale la Chicago, să vadă rejucarea meciului de box Dempsey Vs Tunney (pentru titlul la categoria grea) de la Soldier Field pe 22 septembrie 1927, însă încercarea lui de a-și reînnoda prietenia cu Yale, aceasta deteriorându-se și mai tare după ce acesta se va întoarce la New York (și își va dori să aibă și mai multă putere asupra orașului New York). Distras de un război cu un alt mafiot (Joe Aiello), un scurt exil din Chicago și Alegerile Locale (pentru administrația din Chicago) ale Partidului Republican din aprilie 1928, îl fac să mai aștepte o vreme până să-și pună planul de răzbunare în aplicare...

Pe 1 iulie 1928, la ora 4:00 p.m, Frankie Yale conducea pe 44th Street din Brooklyn, când mașina lui (un automobil Lincoln) a fost interceptat de un sedan negru. Focuri de armă au fost trase în oglinda retrovizoare, iar Yale a accelerat în încercarea de a scăpa.[17] Totuși, cele 2 mașini s-au interesectat între 9th și 10th Avenue, iar Yale nu a mai avut ce face, mașina fiindu-i ciuruită de gloanțe ...

Capul lui Yale a fost zdrobit de lovituri, iar mașina sa a ieșit de pe șosea, izbindu-se de treptele de piatră (ale unei biserici) de pe 92344th Street. Astfel s-a sfârșit viața celui care l-a introdus pe Al Capone în lumea Mafiei Italo-Americane. Înmormântarea acestuia a fost aranjată de către Casa Funerară Graziano&Janone și locotenentul său, Anthony Carfano, fiind una fastuoasă.[18] Prin curajul său, dar mai ales prin inteligența de care dă dovadă în afacerile în care se implică, el reușește să-și asigure locul său în Istoria Mafiei Italo-Americane.

Bibliografie

