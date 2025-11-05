Vita particularului e mai grasă! Supravegherea micii gospodării rurale în perioada comunistă

Acțiunea de colectivizare a agriculturii românești nu a avut nici pe departe efectul economic pozitiv scontat de autoritățile comuniste. Aproape în întreaga perioadă comunistă, producția agrară s-a situat sub nivelul preconizat în celebrele planuri cincinale.

În anii ’80, în ciuda „Noii Revoluții Agrare” – programul lansat de Ceaușescu pentru dezvoltarea și eficientizarea C.A.P. – urilor (cooperative agricole de producție), producția agricolă a continuat să scadă și să fie de proastă calitate. Lipsa investițiilor, aprovizionarea deficitară cu piese și componente pentru tractoare și mașini agricole, programul aberant de economisire a motorinei și a energiei electrice, precum și lipsa de interes a angajaților și a autorităților locale, au făcut ca majoritatea C.A.P.-urilor să fie falimentare, scrie Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), pe pagina de Facebook a instituției.

Astfel se ajunsese ca, în ciuda propagandei festiviste din presa comunistă, mare parte a lucrărilor agricole să se facă ca în sec. 19, cu atelaje cu tracțiune animală și cu „munca patriotică” (a se citi forțată) a elevilor, studenților, profesorilor, militarilor, funcționarilor și a altor categorii de salariați, care nu aveau nimic de-a face cu domeniul.

Marile ferme și combinate de animale nu stăteau mai bine. Clădirile erau părăginite, instalațiile nu funcționau, furajele erau în cantități insuficiente și sub normele nutritive. O bună parte din șeptel murea anual din cauza condițiilor precare și a bolilor.

Una din soluțiile găsite de regim pentru a spori producția de carne și lapte (pentru export, evident, de vreme ce la aceste produse alimentare populația avea acces doar pe bază de cartelă; și chiar și atunci erau – când erau – de cea mai slabă calitate) a fost intensificarea supravegherii asupra micii gospodării rurale. Practic cetățeanul de rând nu putea să vândă (necum să sacrifice) animale din gospodăria proprie altui particular, fără avizul și aprobarea scrisă a autorităților, de la cele sanitare (ceea ce era normal), la miliție și organele de stat și de partid locale. Numele și domiciliul, atât al vânzătorului, cât și al cumpărătorului, trebuiau făcute cunoscute, pentru a primi aprobarea. Vânzarea și / sau sacrificarea animalelor fără aprobare era pedepsită de lege.

Miza consta în faptul că orice proprietar de bovine, ovine și caprine era obligat să ofere statului cantități de lapte, plătite la prețuri derizorii, fixate prin lege. În același mod, în cazul sacrificării animalelor, dacă era obținută aprobarea, statul își însușea o parte din carnea rezultată – de asemenea, la prețuri impuse.

În timpul acesta, presa vremii făcea singurul lucru pentru care fusese construită: propagandă. Atât doar că articolele sforăitoare din ziare nu aduceau banii în buzunarele țăranilor păgubiți și nici mâncare pe mesele cetățenilor flămânzi ai R.S.R.

COMITETUL PENTRU

PROBLEMELE CONSILIILOR

POPULARE

Nr. 7/ 7.03.1988

MINISTERUL DE

INTERNE

Nr. 02590/ 7.03.1988

MINISTERUL

AGRICULTURII

Nr. 15/ 7.03.1988

ORDIN

privind unele măsuri referitoare la înstrăinarea și tăierea bovinelor

Președintele Comitetului pentru Problemele Consiliilor

Populare;

Ministrul de interne;

Ministrul agriculturii;

În vederea realizării întocmai a acțiunilor stabilite în Programul de măsuri pentru realizarea planului de efective de animale, în anul 1988, aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în ședința din 26 februarie 1988;

În baza prevederilor Decretului nr. 94 din 20 martie 1983 cu privire la declararea animalelor, înstrăinarea și tăierea bovinelor și cabalinelor ale Decretului nr. 70 din 1 martie 1984 privind contractările și achizițiile de animale, păsări și produse animale și ale Decretului nr. 692/1973, republicat în anul 1982, privind registrul agricol;

În temeiul Legii nr. 10/1973, republicată în anul 1979, privind organizarea și funcționarea Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, a Decretului nr. 121/1978 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne, a Decretului nr.398/ 1985 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii modificat și completat prin Decretul nr.442/1986, emit următorul

ORDIN:

1. Începînd cu data prezentului ordin, înstrăinarea bovinelor între persoane fizice se face numai cu aprobarea scrisă a președintelui biroului sau comitetului executiv al consiliului popular al localității de domiciliu a deținătorului, precum și cu avizele șefului postului de miliție și al medicului veterinar de la dispensarul sanitar-veterinar, pe baza biletelor de adeverire a proprietății și sănătății animalelor.

2. La eliberarea biletelor de adeverire a proprietății și sănătății animalelor, persoanele fizice sînt obligate să declare numele, prenumele și domiciliul persoanei căreia urmează să-i înstrăineze bovinele. În acest scop, birourile și comitetele executive ale consiliilor populare vor desemna prin decizie, persoanele care, împreună cu șeful postului de miliție sau ajutorii acestuia, vor verifica și identifica în tîrguri, oboare sau la domiciliul deținătorului de bovine, persoana cumpărătorului.

Birourile sau comitetele executive ale consiliilor populare, vor comunica biroului sau comitetului executiv al consiliului popular de la domiciliul cumpărătorului, numele și prenumele acestuia, categoria și rasa de bovine cumpărate și data cumpărării, în vederea înscrierii în registrul agricol. Birourile sau comitetele executive ale consiliilor populare de la domiciliul cumpărătorului, în termen de 7 zile de la primirea comunicării, vor confirma înscrierea bovinelor în registrul agricol.

3. Înstrăinarea bovinelor fără aprobarea și avizele prevăzute la pct.1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit Decretului nr.94/1983.

Constatarea și sancționarea contravenției se fac în condițiile art.23 alin.2-4 din Decretul nr. 692/1973, republicat în 1982, privind registrul agricol.

4. Unitățile socialiste și organizațiile obștești vor livra bovinele pentru tăiere cu respectarea întocmai a numărului și greutății aprobate prin planul de tăiere. Tăierea bovinelor se va face numai în abatoare, cu respectarea întocmai a legii. Tăierea bovinelor în afara abatoarelor fără aprobarea scrisă dată în condițiile legii de medicul veterinar și fără avizele președintelui biroului sau comitetului executiv al consiliului popular și a șefului postului de miliție, va fi sancționată potrivit legii iar persoanele care au săvîrșit astfel de fapte vor fi obligate și la plata de despăgubiri în conformitate cu dispozițiile legale.

5. Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare, direcțiile generale pentru agricultură, organele sanitare veterinare teritoriale și organele de miliție, vor organiza, urmări și controla permanent mișcarea tuturor efectivelor de bovine, astfel încît să nu se producă încălcări ale prevederilor legii.Totodată, vor controla la unitățile agricole și la alte categorii de deținători modul în care se respectă planul de tăiere la bovine, în scopul prevenirii tăierilor și valorificării acestora în alte scopuri decît cele legale.

6. Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare comunale, orășenești, municipale și județene, precum și ale municipiului București, direcțiile generale pentru agricultură Departamentul agriculturii de stat și Direcția generală zooveterinară din Ministerul Agriculturii vor analiza, în mod obligatoriu, lunar, sau ori de cîte ori situația impune, evoluția efectivelor la toate speciile și categoriile de animale, din toate sectoarele, vor urmări aducerea la zi a registrelor agricole și vor asigura măsurile care să garanteze încadrarea, la tăierea animalelor, în nivelele planificate.

7. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare și Ministerul de Interne, prin organele de specialitate centrale și teritoriale, Departamentul agriculturii de stat și Direcția generală zooveterinară din Ministerul Agriculturii vor controla, în mod periodic sau ori de cîte ori situația impune, modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin și vor lua măsuri pentru ca toate unitățile din subordine să respecte prevederile legale.

8. Comitetul pentru Consiliile Populare, Ministerul Agriculturii și Ministerul de Interne prin Inspectoratul General al Miliției, vor analiza trimestrial sau ori de cîte ori situația impune, modul în care se aplică actele normative referitoare la această problemă, precum și prevederile prezentului ordin, și vor stabili măsuri corespunzătoare, pe linii specifice de muncă pentru prevenirea și contracararea oricăror fapte care contravin prevederilor legale.

PREșEDINTELE COMITETULUI

PENTRU PROBLEMELE CONSILIILOR

POPULARE

Gheorghe Pană

MINISTRUL DE INTERNE

Tudor Postelnicu

MINISTRUL

AGRICULTURII

Gheorghe David

Foto sus: Nicolae Ceaușescu, în vizită la Întreprinderea agricolă de stat Amzacea, județul Constanța (© „ Fototeca online a comunismului românesc ”, cota: 88/1979)

