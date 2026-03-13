Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)

Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția

Arheologii au descoperit un tezaur de monede de aur, vechi de aproximativ un secol, sub o casă din nord-vestul Rusiei. Cele 409 monede au fost bătute în ultimele zile ale Imperiului Țarist și ar putea valora astăzi peste jumătate de milion de dolari.

În 2025, arheologi de la Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe și de la Muzeul de Istorie și Etnografie din Torjok au cercetat fundațiile unei case istorice înaintea unei noi construcții în orașul Torjok, situat la aproximativ 420 de kilometri sud-est de Sankt Petersburg, potrivit unui comunicat citat de Live Science.

În timpul acestor săpături, arheologii au observat o groapă în fundație care conținea rămășițele sparte ale unei căni din ceramică smălțuită, cunoscută sub numele de „candyushka”, plină cu 409 monede bătute între 1848 și 1911. Tezaurul era alcătuit din 387 de monede de aur de 10 ruble, 10 monede de câte 5 ruble, 10 monede de câte 15 ruble și două monede de 7,5 ruble.

Monedă de aur de 10 ruble care îl înfățișează pe țarul Nicolae al II-lea

Deși două monede au fost bătute în timpul domniilor unor țari anteriori (Nicolae I și Alexandru al III-lea), restul provin din perioada țarului Nicolae al II-lea, ultimul țar înainte de Revoluția Rusă din 1917. Nicolae și restul familiei regale Romanov au fost executați în 1918. Deși timp de decenii au circulat zvonuri că fiica sa, marea ducesă Anastasia Nikolaevna, ar fi scăpat de execuție, cercetătorii cred acum că a fost ucisă alături de familia sa.

Experții cred că tezaurul de la Torjok a fost ascuns în timpul sau după începutul revoluției și că proprietarul intenționa să revină pentru a-l recupera. Documente de arhivă sugerează că 24 de familii locuiau în această zonă la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, dar specialiștii nu știu care familie și-a ascuns economiile, deoarece numerotarea caselor istorice nu corespunde cu cea modernă.

În total, monedele din tezaur însumează 4.085 de ruble aur. Potrivit comunicatului, tezaurul va fi transferat acum la Muzeul de Istorie și Etnografie din Torjok.

