Stomatologie mayașă: prima dovadă a unei plombe din piatră prețioasă descoperită într-un molar

O descoperire arheologică remarcabilă schimbă radical ceea ce credeam despre practicile dentare din Mesoamerica. Cercetătorii au identificat primul caz confirmat în care o piatră prețioasă a fost folosită ca plombă într-un dinte posterior la civilizația mayașă — contrazicând ideea că intervențiile lor dentare erau strict estetice și limitate la dinții vizibili, relateaza turismistoric.ro

Studiul, bazat pe analiza unui molar izolat păstrat la Muzeul Popol Vuh al Universității Francisco Marroquín, oferă dovezi convingătoare că această procedură complexă a fost realizată pe un individ viu. Cu toate acestea, scopul exact — medical, simbolic sau altul — rămâne un mister fascinant.

O descoperire arheologică unică

Dintele analizat este un prim molar inferior stâng, datând din perioada prehispanică mayașă. În centrul suprafeței de masticație se află o piatră verde atent inserată, cel mai probabil jad — un material extrem de valoros în cultura mayașă.

Spre deosebire de modificările dentare cunoscute până acum, care vizau incisivii și caninii (vizibili în timpul vorbirii sau zâmbetului), această intervenție a fost realizată pe un molar, ascuns privirii.

Acest detaliu exclude aproape complet o funcție pur decorativă.

Analiza macroscopică arată că piatra a fost fixată cu precizie într-o cavitate sculptată la intersecția celor patru cuspizi principali ai molarului. Inserția este perfect nivelată cu suprafața dintelui, fără a afecta masticația — semn clar de abilitate tehnică și cunoaștere anatomică.

Imagistica modernă confirmă: intervenția a fost făcută în timpul vieții

Pentru a determina dacă piatra a fost inserată înainte sau după moarte, cercetătorii au utilizat tomografia computerizată cu fascicul conic (CBCT), o metodă modernă care permite analiza internă detaliată fără deteriorarea specimenului.

Rezultatele au fost concludente.

Scanările au evidențiat calcificări distrofice în camera pulpară — depuneri minerale care apar ca răspuns biologic la traumă sau stres. Acestea se aflau exact sub cavitatea creată, indicând că țesutul viu al dintelui a reacționat la intervenție.

Cu alte cuvinte: procedura a fost realizată pe un pacient viu.

Structura internă a dintelui sugerează, de asemenea, că individul era un adult tânăr, probabil cu vârsta între 24 și 30 de ani.

Regândirea stomatologiei mayașe

Civilizația mayașă este cunoscută pentru modificările dentare elaborate. Dovezile arheologice arată că practicau frecvent perforarea dinților frontali pentru a insera materiale decorative precum jad, turcoaz sau hematit.

Aceste practici aveau legătură directă cu statutul social, identitatea și standardele de frumusețe.

Însă aproape toate aceste intervenții vizau dinții vizibili.

Descoperirea acestui molar schimbă paradigma.

Poziția sa ascunsă sugerează că scopul nu era estetic. Cercetătorii explorează acum ipoteze alternative, inclusiv una terapeutică.

Era o formă de tratament dentar?

Una dintre ipotezele principale este că inserția din piatră prețioasă funcționa ca o plombă primitivă.

Forma neregulată a cavității indică faptul că ar fi putut fi realizată pentru a îndepărta țesut afectat de carie. După curățarea zonei, piatra ar fi fost introdusă pentru a sigila și proteja dintele.

Această teorie este susținută de cercetări anterioare care au identificat utilizarea unor rășini naturale și compuși vegetali cu proprietăți antibacteriene și antiinflamatoare în stomatologia mayașă. Aceste substanțe ar fi putut acționa ca un ciment, fixând piatra și prevenind infecțiile.

Interesant este că scanările nu au evidențiat urme clare de carie activă — dar este posibil ca procesul de forare să fi eliminat complet leziunea inițială.

Un exemplu rar de inovație antică

Intervențiile dentare nu sunt complet necunoscute în istoria antică. În Europa și Asia preistorică există dovezi că oamenii curățau carii, perforau dinți și foloseau substanțe precum ceara de albine pentru protecție.

Însă utilizarea unei pietre prețioase ca material de plombă într-un molar este fără precedent în lumea mayașă — și extrem de rară la nivel global.

Descoperirea evidențiază nu doar nivelul tehnic al practicienilor mayași, ci și posibilitatea ca aceștia să fi experimentat tratamente dincolo de scopul estetic.

Sau ceva mai mult?

Chiar dacă ipoteza medicală este plauzibilă, cercetătorii nu exclud alte explicații.

Inserția ar fi putut avea o semnificație simbolică, ritualică sau personală, independentă de sănătate sau aspect.

Lipsa contextului arheologic — dintele fiind descoperit izolat, fără informații precise despre locul de proveniență sau statutul individului — limitează interpretările.

O nouă perspectivă asupra medicinei antice

Indiferent de scopul exact, acest molar schimbă modul în care înțelegem cunoștințele dentare ale civilizației mayașe.

Sugerează că aceștia nu se limitau la modificări estetice, ci ar fi putut aborda și probleme precum durerea, deteriorarea sau boala.

Pe măsură ce cercetările continuă, este posibil să apară și alte exemple similare, care să arate dacă avem de-a face cu un caz izolat sau cu o practică mai largă, încă necunoscută.

Deocamdată, acest mic fragment de jad fixat într-un dinte rămâne o dovadă puternică: inovația, chiar și în Antichitate, apărea acolo unde te aștepți mai puțin.