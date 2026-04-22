Stiati că Mercedes era mașina favorita a lui Hitler, dar si a lui Ion Antonescu?

În anii ’30, Germania nazistă nu însemna doar parade militare, uniforme impecabile și propagandă grandioasă. În spatele imaginii de putere se afla și o adevărată obsesie pentru automobile. Adolf Hitler era fascinat de mașini, de viteză și de tehnologia auto, iar această pasiune avea să influențeze profund industria germana.

Marile companii auto ale vremii – Mercedes-Benz, Auto Union, BMW sau Porsche – au crescut spectaculos datorită contractelor și investițiilor venite din partea regimului nazist. Unele dintre cele mai luxoase automobile produse vreodată în Germania au ajuns astfel să fie asociate cu liderii Reichului.

Iar dintre toate modelele disponibile, Hitler avea un favorit clar: impresionantul Mercedes-Benz 770 Grosser Offener Tourenwagen, o limuzină uriașă, blindată, construită special pentru dictator. Un exemplar aproape identic avea să ajungă și în garajul mareșalului Ion Antonescu.

Hitler și obsesia pentru automobile

Puțini lideri politici ai secolului XX au fost atât de preocupați de imagine precum Adolf Hitler. Dictatorul german înțelesese foarte bine puterea simbolurilor, iar mașinile făceau parte din acest spectacol.

Încă înainte de a deveni cancelar, Hitler prefera să apară în public la bordul unor automobile Mercedes-Benz. Marca, înființată în 1926 sub numele Daimler-Benz AG, devenise deja sinonimă cu luxul și performanța.

Compania recunoaște astăzi, în propriile arhive, că Hitler beneficia de reduceri importante la achiziția mașinilor și că asocierea cu liderul nazist a fost considerată, la vremea respectivă, o excelentă reclamă.

Pentru Mercedes-Benz, faptul că automobilele sale apăreau în parade, în fotografii oficiale și în filmele de propagandă era un avantaj uriaș de imagine. Pentru Hitler, Mercedesul era mai mult decât o mașină: era un simbol al puterii și al modernității germane.

Mercedesul preferat al SS-ului

Înainte de a-și alege limuzina personală, Hitler a folosit frecvent unul dintre cele mai impresionante vehicule produse de Mercedes-Benz pentru regimul nazist: modelul W31 Tip G4.

Acest automobil era, de fapt, un vehicul de teren cu șase roți, construit inițial pentru uz militar. Avea două roți în față și patru în spate, dispuse pe două osii solide, cu tracțiune 6x4. Era robust, masiv și putea traversa aproape orice tip de teren.

Începând cu 1938, modelul era echipat cu un motor de 5.401 centimetri cubi și dezvolta aproximativ 110 cai putere. Pentru epocă, performanțele erau impresionante.

Automobilul putea transporta până la șapte persoane și avea plafon decapotabil, ceea ce îl făcea ideal pentru parade și apariții publice.





Versiunile destinate liderilor naziști aveau inclusiv proiectoare montate în partea din spate, menite să orbească șoferii vehiculelor care se apropiau prea mult de coloana oficială.

Mercedes-Benz W31 Tip G4 a devenit rapid mașina preferată a ofițerilor SS și a liderilor naziști. Hitler a folosit-o în timpul anexării Austriei și al paradei organizate după ocuparea regiunii Sudete.

În total, au fost produse doar 30 de exemplare, ceea ce face din acest model unul dintre cele mai rare și mai valoroase automobile din istorie.

Limuzina construită pentru Führer

Deși impresionant, Mercedes-Benz W31 Tip G4 nu era automobilul de suflet al lui Hitler. Dictatorul prefera un model și mai spectaculos: Mercedes-Benz 770 Grosser Offener Tourenwagen.

Acest model era o adevărată fortăreață pe roți.

Documentele vremii arată că Hitler i-a cerut personal ofițerului SS Erich Kempka, șeful parcului auto al Führerului, să-i comande un Mercedes construit exact după preferințele sale.

Rezultatul a fost o limuzină uriașă, luxoasă și blindată.

Modelul W150 folosit de Hitler avea un motor de 7.655 centimetri cubi și dezvolta aproximativ 155 de cai putere. Pentru un automobil atât de greu, performanțele erau remarcabile.

Mașina era prevăzută cu geamuri antiglonț din sticlă laminată de 30 de milimetri și cu blindaj special. Era concepută astfel încât dictatorul să poată participa la parade fără teama unui atentat.

Hitler a folosit pentru prima dată acest Mercedes-Benz 770 în octombrie 1939. Era automobilul pe care îl vedea ca simbol al victoriei finale și pe care îl imagina în marile parade ale Reichului.

Același model a fost folosit și de alte figuri importante ale regimului nazist, precum Hermann Göring, Heinrich Himmler sau Reinhard Heydrich.

Foto deschidere Mercedes-Benz W31 Tip G4 FOTO: Georgfotoart/ wikipedia/ CC BY-SA 3.0