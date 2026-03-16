Simbolurile norocoase celebre în lume despre care se crede că atrag abundența financiară

De la amulete purtate discret până la talismane aşezate strategic în casă, există tot felul de obiecte despre care se crede că atrag abundenţa financiară. Crearea unui astfel de mediu pozitiv care să aducă belşug reprezintă un subiect de interes pentru mulţi.

Spre exemplu, în feng shui sunt tot felul de lucruri, reguli şi figurine care simbolizează noroc şi sunt utilizate de cei care urmează principiile acestei practici străvechi chinezeşti. De altfel, multe dintre aceste simboluri norocoase se regăsesc și în ziua de astăzi, la tot pasul, fie că vorbim despre decoruri pentru casă, bijuterii sau aplicații ori jocuri online. Iată însă unele dintre cel mai des întâlnite simboluri despre care se crede că aduc noroc și abundență.

Moneda chinezească

Fără îndoială, unul dintre cele mai cunoscute obiecte aducătoare de noroc şi bani este moneda chinezească. În cultura populară a feng shuiului, aceasta nu este doar un obiect decorativ, ci și o metaforă pentru fluxul banilor. Sugerează ideea că banii trebuie să circule, să intre și să iasă fără blocaje, asemenea aerului într-o cameră bine aerisită. De aceea, unii aleg să lege monedele cu un șnur roșu, culoare asociată cu vitalitatea și protecția, și să le păstreze în portofel sau într-un sertar cu documente importante.

Țestoasa feng shui

Tot din categoria elementelor care atrag norocul şi abundenţa financiară se regăseşte şi țestoasa feng shui, care vorbește despre temelie. Aceasta este asociată cu longevitatea, răbdarea și protecția, iar în imaginarul prosperității, ea sugerează acumularea lentă, dar sigură. Este un simbol al stabilității financiare construite în timp, cu pași mici și constanți.

Buddha care râde

Buddha care râde este un alt simbol popular al prosperității. Figura lui, cu burta proeminentă și zâmbetul larg, sugerează bucuria de a trăi, dar şi un trai îmbelşugat. Această figurină vorbește despre abundență ca despre o stare: un mix între recunoștință, optimism și relaxare. Ideea din spate este că atunci când ești încordat, temător și zgârcit cu tine însuți, închizi ușa oportunităților. Când ești însă deschis, jovial și generos, ai mai multe posibilități să observi șansele și să le transformi în rezultate.

Potcoava

Potcoava este unul dintre cele mai răspândite simboluri norocoase din lume. Există o logică simplă în spatele mitului. Potcoava era, istoric, un obiect valoros, legat de cai, muncă, transport și statut. A o găsi pe drum putea însemna o mică avere, iar ideea s-a transformat, în timp, în credința că potcoava atrage norocul, inclusiv în bani. Este importantă şi orientarea ei. Unii spun că potcoava trebuie pusă cu deschiderea în sus, ca să strângă norocul ca într-un vas. Alții o preferă cu deschiderea în jos, ca să verse abundenţa peste cei care trec pragul.

Elefant cu trompa ridicată

Probabil ai auzit vorbindu-se despre elefantul cu trompa ridicată ca fiind un simbol al abundenţei financiare şi al norocului. Ei bine, în multe culturi asiatice, dar în special în Thailanda și India, el are această reputaţie, scrie Reader's Digest. Poţi pune această figurină în casă, dar te poţi orienta şi către un astfel de talisman, pe care să-l aşezi la brăţară sau colier. Trompa ridicată simbolizează că cineva este plin de noroc. În afară de aceste amulete şi talismane prezentate în articol, comportamentul este cel care îţi dictează direcţia. Este important să ai o atitudine pozitivă, să fii deschis la oportunităţi şi să îţi doreşti mereu să perseverezi pe plan profesional şi financiar.