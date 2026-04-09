București. Piața Bibescu, la începutul secolului XX (© iMAGO Romaniae)

Scumpiri de Paște, în 1915: „Mieii s-au vândut foarte scump”

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția

Scumpirile de sărbători nu sunt un fenomen recent. La 12 aprilie 1915, publicația Albina critica faptul că, înainte de Paște, prețurile alimentelor au crescut în piețele din București.

În acest an prețurile din piața București, atât la zarzavaturi, cât și la carnea de miel, au lăsat foarte mult de dorit, în raport cu situația economică a țării. Deși zarzavaturile, ca și alte legume, erau tot atât de multe ca și în alți ani, cu toate acestea, prețurile în ultima săptămână a postului, adică în preziua Sfintelor Paști, au fost atât de urcate, încât oamenilor cu o situație economică mai modestă le-a fost peste putință de a-și procura zarzavaturile trebuincioase de sărbători.

Toți zarzavagiii, fie străini, fie români, s-au cartelat între ei, ca câștigul lor să fie cât se poate mai mare, deși cheltuielile la cultura zarzavaturilor, ca și chiria ce plătesc primăriei, au fost aceleași ca și în anii trecuți. Și chiar pe locul unde fac cultura zarzavaturilor plătesc aceeași chirie, iar consumația zarzavaturilor, în raport cu anul trecut este mai mică în București, fiindcă o mare parte din străini sunt plecați în țara lor din cauza războiului.

Prin urmare acești zarzavagii nu aveau nici o cauză binecuvântată de a ridica prețurile zarzavaturilor, ca și măcelarii la carnea de miel, mai cu seamă în Sâmbăta Paștelui, când mieii s-au vândut foarte scump. Din cauza acestor prețuri mulți oameni mai săraci, în sărbătorile Paștelor, n-au gustat carne de miel, s-au mulțumit ca să aibă carne de vacă, etc”, scria Albina (Anul XVIII, Nr 28), conform Institutului de Studii Sud-Est Europene.

Foto sus: București. Piața Bibescu, la începutul secolului XX (© iMAGO Romaniae)

