Schimbarea economică a României Mari prin importuri, în anul 1919

S-a scris mult despre România interbelică, dar imaginea creionată de către specialiști era că nu s-a ridicat dincolo de nivelul de stat agrar – industrial și progresele erau prea lente în raport cu ceea ce se petrecea în restul lumii și, mai ales, în cadrul marilor puteri. Datele statistice ale statului român spun altceva, dar acestea sunt prea puțin studiate sau concluziile sunt eronate.

Afacerile în anul 1919 au început să se dezvolte după ieșirea din Primul Război Mondial și refacerea comerțului afectat de lupte. Patronii din noua țară aveau o piață de cucerit și erau obligați să vină cu produse de calitate superioară și diferite de ceea ce fusese înainte de sângeroasa conflagrație. Chiar dacă nu se vedea la nivel de contemporani, România nu mai era la fel la sfârșitul anului.

Lemnul nu mai era material interesant pentru marile construcții și au fost importate 25.998 t de fier și de lucrări din acest metal, simbol al Revoluției industriale. Oamenii doreau să dea un ban în plus, dar produsele achiziționate să fie durabile. Forța de muncă manuală nu prea era simpatizată de către patroni deoarece era costisitoare și s-a ajuns să fie importate 9.360 t de mașini și utilaje pentru fabrici și ateliere. Uzinele țării se schimbau la față în același timp cu întreaga economie. Se adăugau 1.363 t de autovehicule pentru accelerarea transporturilor la nivel de țară. Carele cu boi sau cu cai erau prea lente în raport cu ritmul afacerilor.

Dacă fierul era impresionant prin durabilitate, interesante erau și produsele chimice ce puteau să transforme sectoare întregi ale societății. Au fost importate în 1919 6.253 t de mărfuri, multe dintre acestea fiind medicamente de calitate superioară pentru înfrângerea agenților patogeni deosebit de rezistenți. Dorința de modernizare în lumea românească se vedea și din aducerea a 958 t de vopsea și lacuri, cele ce modificau aspectul locuințelor și al mobilei. Erau căutate și obiectele din sticlă, 3.265 t fiind aduse pentru orașe și castele. Au fost importate și 24 de tone de ceasuri, aparatură optică și bijuterii, toate incluse în aceeași categorie din comoditate vamală și statistică.

Schimbarea la față se realiza în cel mai brutal mod în toate domeniile și forța târnăcopului nu mai era suficientă. Au fost aduse din străinătate 522 tone de explozibili puternici.

Ritmul de dezvoltare a fost încetinit de problemele economice obișnuite după un conflict militar de amploare, dar a ajutat din plin și temuta Gripă spaniolă.

Foto sus: Muncitori de la Atelierele Societăţii Căile Ferate Române din Sibiu, în anul 1919 (© iMAGO Romaniae)

