Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Ochelari (foto: PxHere)

România vedea mai bine cu ajutor german în timp de Mare Criză Economică

📁 Istorie contemporană
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

S-a scris mult despre lipsurile apărute din 1929 din cauza recesiunii declanșate în SUA și munți de cărți și articole au fost puse pe piață până când tezele istoricilor au devenit adevăruri științifice. S-a scris mult că nu se producea și că era din ce în ce mai rău. Ar fi fost un deceniu de coșmar. În plus, mai existau și regimuri politice care doreau cu orice preț să nu progreseze România și să rămână un stat înapoiat, bazat doar pe agricultură. Conducerea de la Berlin era cea mai vinovată pentru orice nenorocire. Nu se putea să existe un comerț dezvoltat cu un regim odios și care nu putea să facă vreo faptă pozitivă pentru locuitorii din spațiul românesc.

Anuarele statistice ale statului român arată altceva decât au gândit istoricii după indicații pe linie de partid. România avea nevoie de instrumente optice în economie, învățământ, medicină și armată și statul german avea firme renumite pentru calitatea produselor.

În 1932, au fost aduse 36 de tone de marfă specială și era o cantitate ce nu reflecta potențialul economic al celor două părți. Republica de la Weimar era un stat democratic, dar nu știau elitele epocii să încurajeze creșterea cererii românești de mărfuri, fenomen ce se întâmpla la toate categoriile de mărfuri. În 1936, s-a ajuns la 92 de tone de instrumente optice de calitate înaltă și nu se poate spune că se dorea o întrerupere a fluxului de mărfuri către București. Dimpotrivă.

Berlinul avea nevoie de valută și de materii prime pentru susținerea unei economii în plin avânt pentru dezvoltarea organismului militar. România vedea din ce în ce mai bine cu ajutorul instrumentelor optice germane, dar mai era loc de mai mult. Au fost aduse în anul 1937 chiar 131 t de aparatură optică, un salt deosebit în raport cu ceea ce a fost în 1932. Economia și societatea din România erau ca niște bureți uriași ce absorbeau produsele germane de calitate și clienții nu erau niciodată sătui cu ceea ce găseau pe piață.

Tezele istoriografice trebuie să fie schimbate în spiritul adevărului, dar mulți specialiști preferă să scrie doar corect din punct de vedere politic și n-au timp să deschidă un anuar statistic. Oamenii perioadei interbelice începeau să vadă mai bine, dar specialiștii de astăzi nu vor să identifice realitățile din trecut și repetă la infinit ceea ce au inventat generațiile apuse.

Adevărul a fost că multe cariere au fost ridicate pe minciună, cea care a fost repetată până când a rămas drept teorie istoriografică. Importurile germane de mărfuri n-au mai fost vizibile din moment ce produsele au fost casate în timp sau au fost distruse în timp de conflict. Mai mult. Partea sovietică a strâns cam tot ce era mai bun prin spațiul românesc drept despăgubire de război.

Foto sus: Ochelari de epocă (© Arhivă PxHere)

Mai multe pentru tine...
București. Calea Victoriei – Piața Teatrului, în anul 1929 (© iMAGO Romaniae)
Modernizarea României Mari în anul declanșării Marii Crize Economice
Colosseumul din Roma. Carte poștală din perioada interbelică (© Library of Congress)
România Mare și importurile din Italia anului 1938
Exploatarea carierelor de granit de la Turcoaia, județul Tulcea (© iMAGO Romaniae)
Mutarea munților spre centrele urbane din România Mare
Interiorul unei secţii a Intreprinderii de oţeluri aliate Târgovişte (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 273/1977)
📁 Comunismul in România
Ghiuleaua din minereu de fier de la piciorul economiei României socialiste
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
📁 Muzeele României
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
Tancuri sovietice, la începutul celui de-al Doilea Război Mondial (© Wikimedia Commons)
📁 Istoria Armelor
Marea Criză Economică a fost provocată și de tancurile sovietice
Oaspeți la un banchet. Frescă romană descoperită la Pompeii (Flickr / Tyler Bell)
📁 Antichitate
Cum să trăiești o viață lungă și sănătoasă, potrivit autorilor antici
Vasul Atena (© Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung / CC BY-SA 4.0)
📁 Muzee
Misterul vasului Atena, îngropat într-o pădure germană acum 2.000 de ani
A Bronze Age woman buried with a gold diadem e1777929030473 png
O diademă de aur, trei dinți antici și un mormânt vechi de 4600 de ani rescriu Epoca Bronzului din Serbia
Cetatea Devei Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) JPG
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
O controversă istorică: Care este originea numelui orașului Deva?
Întâmplări stranii din istorie despre sex care s au dovedit adevărate jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Întâmplări stranii din istorie despre sex care s-au dovedit adevărate
Bizantini vs barbari: lupta pentru imperiul universal png
📁 Istoria Bizanțului
Bizantini vs. barbari: lupta pentru imperiul universal