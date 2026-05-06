România vedea mai bine cu ajutor german în timp de Mare Criză Economică

S-a scris mult despre lipsurile apărute din 1929 din cauza recesiunii declanșate în SUA și munți de cărți și articole au fost puse pe piață până când tezele istoricilor au devenit adevăruri științifice. S-a scris mult că nu se producea și că era din ce în ce mai rău. Ar fi fost un deceniu de coșmar. În plus, mai existau și regimuri politice care doreau cu orice preț să nu progreseze România și să rămână un stat înapoiat, bazat doar pe agricultură. Conducerea de la Berlin era cea mai vinovată pentru orice nenorocire. Nu se putea să existe un comerț dezvoltat cu un regim odios și care nu putea să facă vreo faptă pozitivă pentru locuitorii din spațiul românesc.

Anuarele statistice ale statului român arată altceva decât au gândit istoricii după indicații pe linie de partid. România avea nevoie de instrumente optice în economie, învățământ, medicină și armată și statul german avea firme renumite pentru calitatea produselor.

În 1932, au fost aduse 36 de tone de marfă specială și era o cantitate ce nu reflecta potențialul economic al celor două părți. Republica de la Weimar era un stat democratic, dar nu știau elitele epocii să încurajeze creșterea cererii românești de mărfuri, fenomen ce se întâmpla la toate categoriile de mărfuri. În 1936, s-a ajuns la 92 de tone de instrumente optice de calitate înaltă și nu se poate spune că se dorea o întrerupere a fluxului de mărfuri către București. Dimpotrivă.

Berlinul avea nevoie de valută și de materii prime pentru susținerea unei economii în plin avânt pentru dezvoltarea organismului militar. România vedea din ce în ce mai bine cu ajutorul instrumentelor optice germane, dar mai era loc de mai mult. Au fost aduse în anul 1937 chiar 131 t de aparatură optică, un salt deosebit în raport cu ceea ce a fost în 1932. Economia și societatea din România erau ca niște bureți uriași ce absorbeau produsele germane de calitate și clienții nu erau niciodată sătui cu ceea ce găseau pe piață.

Tezele istoriografice trebuie să fie schimbate în spiritul adevărului, dar mulți specialiști preferă să scrie doar corect din punct de vedere politic și n-au timp să deschidă un anuar statistic. Oamenii perioadei interbelice începeau să vadă mai bine, dar specialiștii de astăzi nu vor să identifice realitățile din trecut și repetă la infinit ceea ce au inventat generațiile apuse.

Adevărul a fost că multe cariere au fost ridicate pe minciună, cea care a fost repetată până când a rămas drept teorie istoriografică. Importurile germane de mărfuri n-au mai fost vizibile din moment ce produsele au fost casate în timp sau au fost distruse în timp de conflict. Mai mult. Partea sovietică a strâns cam tot ce era mai bun prin spațiul românesc drept despăgubire de război.

Foto sus: Ochelari de epocă (© Arhivă PxHere)

